Украину могут не пригласить в НАТО в июле 2024-го: в Альянсе назвали причину

Страны-союзники найдут, как продемонстрировать Украине, что она приближается к вступлению в Североатлантический альянс, сказал Борис Руге.

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Украину могут не пригласить в НАТО в июле, если страна не проведет нужные реформы - помощник Столтенберга / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украина может не получить приглашение на вступление в НАТО в ходе саммита организации, который должен состояться в июле текущего года. Государство движется к евроатлантической интеграции, однако еще нужно провести реформы в секторе безопасности и политические реформы. Об этом заявил помощник генерального секретаря Альянса по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге.

В интервью LRT он рассказал о том, что Украина может не получить приглашения вступить в Альянс на июльском саммите в Вашингтоне. Киев должен провести реформы, направленные на изменения в секторе безопасности, и политические преобразования.

"Посмотрим, смогут ли союзники в Вашингтоне, надеюсь, 32 союзника, включая Швецию, договориться об этом. Нет сомнений, что Украина движется к членству в НАТО, но еще рано говорить, будет ли следующий шаг, как предлагает президент Владимир Зеленский", - сказал помощник Столтенберга. видео дня

На прямой вопрос о том, могут ли Украину не пригласить на саммит Альянса, он ответил: "Именно так".

"Следующим шагом было бы приглашение, и не ясно, увидим ли мы такое приглашение в Вашингтоне. Я думаю, мы должны признать, что во многих странах — членах НАТО продолжаются дебаты, что в 2024 году в странах — членах НАТО состоятся выборы. Итак, это часть общей картины", - рассказал Руге.

Также Борис Руге подчеркнул, что союзники все равно найдут способ показать Украине, что она приближается к вступлению в НАТО.

Вступление Украины в НАТО

Украина сможет вступить в НАТО только всей своей территорией, сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, Альянс пока не предлагает Киеву конкретного механизма евроатлантической интеграции с привязкой к срокам.

Президент Владимир Зеленский в ходе встречи с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом 16 января сказал, что Украина ожидает решений, которые приблизят страну к НАТО. Зеленский и Столтенберг обсудили вопросы подготовки июльского саммита организации.

"Запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до завершения войны, считает президент Польши Анджей Дуда. Как полагает он, Киев должен получить приглашение в Альянс, чтобы уже сейчас запустить дискуссию, направленную на дальнейшее принятие страны в коллективный блок безопасности Запада.

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