"Запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до завершения войны: Дуда назвал способ

До конца войны наше государство не может вступить в НАТО, но запустить этот процесс возможно уже сейчас.

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"Запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до завершения войны/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

Украина не сможет вступить в Североатлантический альянс до завершения войны со страной-агрессором Россией, но запустить процесс этого вступления можно еще до завершения войны, считает президент Польши Анджей Дуда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявления Дуды по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе.

Польский президент отметил, что Украина "должна стремиться к полноправному членству в НАТО".

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Он объяснил, каким образом можно запустить процесс вступления Украины в НАТО и как это повлияло бы на ход войны.

"Во время войны это невозможно, но я считаю, что Украина должна получить приглашение в НАТО, что запустит процесс обсуждения этого вопроса в национальных парламентах стран-членов Альянса. Этот процесс мог бы продолжаться, и это очень важно для морального духа защитников Украины", – сказал Анджей Дуда.

Кроме этого, он добавил, что будущее членство Украины в Альянсе очень важно для силы всего НАТО и безопасности Польши.

Вступление Украины в НАТО

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО станет гарантией мира для Украины, Россия больше не нападет. При этом он отметил, что Украину пока не могут пригласить в Североатлантический альянс, поскольку продолжается активная стадия войны с агрессором Россией.

Напомним, экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен высказал идею о вступлении Украины в Североатлантический альянс, игнорируя временно оккупированные Россией территории. Он считает, что частичное членство Украины показало бы России, что она не может остановить присоединение Украины к Альянсу.

Напомним, страны НАТО приняли важный шаг – Украина получит рекомендации для вступления в Альянс. Столтенберг подчеркнул, что Украина станет частью НАТО при условии выполнения всех реформ.

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