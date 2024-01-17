"Запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до завершения войны: Дуда назвал способ

Украина не сможет вступить в Североатлантический альянс до завершения войны со страной-агрессором Россией, но запустить процесс этого вступления можно еще до завершения войны, считает президент Польши Анджей Дуда.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявления Дуды по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе.
Польский президент отметил, что Украина "должна стремиться к полноправному членству в НАТО".
Он объяснил, каким образом можно запустить процесс вступления Украины в НАТО и как это повлияло бы на ход войны.
"Во время войны это невозможно, но я считаю, что Украина должна получить приглашение в НАТО, что запустит процесс обсуждения этого вопроса в национальных парламентах стран-членов Альянса. Этот процесс мог бы продолжаться, и это очень важно для морального духа защитников Украины", – сказал Анджей Дуда.
Кроме этого, он добавил, что будущее членство Украины в Альянсе очень важно для силы всего НАТО и безопасности Польши.
Вступление Украины в НАТО
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО станет гарантией мира для Украины, Россия больше не нападет. При этом он отметил, что Украину пока не могут пригласить в Североатлантический альянс, поскольку продолжается активная стадия войны с агрессором Россией.
Напомним, экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен высказал идею о вступлении Украины в Североатлантический альянс, игнорируя временно оккупированные Россией территории. Он считает, что частичное членство Украины показало бы России, что она не может остановить присоединение Украины к Альянсу.
Напомним, страны НАТО приняли важный шаг – Украина получит рекомендации для вступления в Альянс. Столтенберг подчеркнул, что Украина станет частью НАТО при условии выполнения всех реформ.
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