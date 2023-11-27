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Страны НАТО приняли важный шаг: Украина получит рекомендации для вступления в Альянс

Мария Тупик
27 ноября 2023, 14:43
Столтенберг подчеркнул, что Украина станет частью НАТО при условии выполнения всех реформ.
НАТО, Столтенберг, Зеленский
Столтенберг рассказал о вступлении Украины в НАТО / Коллаж Главред, фото president.gov.ua

Главы МИД НАТО намерены согласовать рекомендации для Украины по вступлению в Альянс. Как сообщает The Guardian, такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции.

Сообщается, что уже известна дата - это может произойти 28-29 ноября на встрече в Брюсселе.

"Союзники согласны с тем, что Украина станет членом НАТО. На встрече НАТО-Украина мы согласуем рекомендации для украинцев реформ, поскольку мы продолжаем поддерживать Киев на пути к членству в НАТО", — сказал он.

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Столтенберг подчеркнул, что Украина станет частью НАТО при условии выполнения всех реформ. Однако все союзники по-прежнему согласны с тем, что полноправное членство остается невозможным в разгар войны, даже несмотря на то, что продолжаются, попытки сблизить Украину и НАТО.

Также он подчеркнул, что на ближайшем заседании Альянс подтвердит долгосрочную поддержку Украины.

"В среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба присоединится к нам на первом заседании Совета НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел. Мы подтвердим долгосрочную поддержку НАТО", — сказал генсек.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен высказал идею о вступлении Украины в Североатлантический альянс, игнорируя временно оккупированные Россией территории. Он считает, что частичное членство Украины показало бы России, что она не может остановить присоединение Украины к Альянсу.

Представительница Украины при НАТО Наталья Галибаренко отметила, что НАТО на формальном уровне не обсуждают опции вступления Украины Североатлантического Альянса в обмен на территориальные уступки стране-оккупанту России. У Киева нет десяти лет на проведение реформ, и государства коллективного блока безопасности Запада понимают ситуацию.

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НАТО вступление в НАТО Йенс Столтенберг
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