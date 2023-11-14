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Аналитик пояснил, чего ждать Киеву от рекомендаций Еврокомисии на вступление Украины в ЕС

Дмитрий Видоменко
14 ноября 2023, 03:05
По словам Владимира Горбача, весной 2024 года Киеву крайне нужно будет начать переговоры с Брюсселем по хотя бы одной из переговорных глав.
ЕС, Украина, Горбач
Киеву в 2024 году крайне нужно будет начать переговоры с Брюсселем по хотя бы одной из переговорных глав - Горбач / коллаж Главред, фото УНИАН

8 ноября Европейская комиссия рекомендовала государствам ЕС начать переговоры о вступлении Украины. Но украинцам не следует забывать, что в этих рекомендациях прозвучало ‒ дальнейший прогресс официального Киева на пути в Евросоюз будет дополнительно оцениваться Еврокомиссией вплоть до марта 2024 года. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

"Еврокомиссия обнародовала свои выводы относительно выполнения Украиной предпосылок для начала переговоров о вступлении. Они, по большей части, положительные, и поэтому Еврокомиссия рекомендовала высшему органу ЕС, Европейскому совету, начать двусторонние переговоры о вступлении с Украиной. Европейский совет соберется 15 декабря, и если уж мы получили рекомендацию, то решение о начале переговоров тоже примут. Но, опять-таки, в рекомендациях прозвучало, что дальнейший прогресс Украины также будет оценен Еврокомиссией до марта. И вместе с решением о вступлении Европейскому совету рекомендовано принять еще и рамку этих переговоров", ‒ сказал он.

По словам Горбача, весной 2024 года Киеву крайне нужно будет начать переговоры с Брюсселем по хотя бы одной из переговорных глав.

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"Предварительно выглядит так, что все хорошо, мы сдвинемся с места, ЕС не просто предоставил нам статус кандидата, но и сам заинтересован в этом процессе, поэтому будет нам помогать там, где это возможно, в том числе в прохождении нами соответствующих процедур. Но, скорее всего, конкретные переговоры начнутся примерно в апреле, после второй оценки (поскольку было озвучено, что в марте ЕК даст еще одну оценку после выполнения списка задач). Украине важно будет начать переговоры хотя бы по одной из переговорных глав (как правило, их там 35, и все они касаются отраслевых вопросов). Вряд ли это будут переговоры по сельскому хозяйству – это будет что-то попроще. А вот в июне следующего года состоятся выборы в Европарламент, и, соответственно, произойдет перезагрузка всех руководящих органов ЕС, в результате чего у нас могут измениться наши партнеры и, в том числе, переговорщики. Именно поэтому важно это время до выборов пройти образцово, показать конструктив и настроенность на результат, чтобы мы сами себе не навредили и негативно не повлияли на отношение будущих руководителей европейских институтов к переговорному процессу и Украине в целом", ‒ сказал он.

Кто такой Владимир Горбач?

Владимир Горбач - политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 50 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, что Урсула фон дер Ляйен оценила прогресс Украины на пути в ЕС. Украина достигла значительных успехов во время внедрения реформ, необходимых для начала переговоров по вступлению в Европейский союз.

Зеленский раскрыл детали решения ЕС. 7 ноября Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам, в котором обсудил важное событие, ожидающее нашу страну в среду, 8 ноября.

Эксперт дал прогноз на вступление Украины в ЕС. Владимир Фесенко считает, что позитивные прогнозы относительно начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз сбудутся.

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Еврокомиссия Владимир Горбач Вступление Украины в Евросоюз
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