Украина в НАТО "в обмен" на территории: в Киеве раскрыли позицию Альянса

В НАТО на формальном уровне не обсуждают опции вступления Украины в Североатлантический альянс в обмен на территориальные уступки стране-оккупанту России. У Киева нет десяти лет на проведение реформ, и государства коллективного блока безопасности Запада понимают ситуацию. Об этом заявила представитель Украины при НАТО Наталья Галибаренко.
Как сообщает Интерфакс-Украина, она рассказала о том, что НАТО официально не рассматривает опцию, которая предусматривала бы территориальные уступки России в обмен на евроатлантическую интеграцию. Страны-партнеры это подтверждают. Присутствуют лишь неформальные обсуждения.
"Мне приходилось слышать высказывания, мол, Украине стоит учесть опыт Германии, которая вступала в НАТО частями. Но это неформальные обсуждения, в которых проверяют почву: они хотят посмотреть, какой будет реакция. В штаб-квартире НАТО такого нет", - объяснила ситуацию Галибаренко.видео дня
Также она добавила, что в Альянсе также идет дискуссия относительно реализации Украиной реформ в условиях боевых действий. Все понимают, насколько это трудновыполнимая задача.
"Иногда партнеры признают, что требуют от нас слишком много, ведь по реформам нам выдвигают те же требования, которые выполняли страны в мирное время. У нас нет десяти лет на реформы. У нас другие сроки", - подчеркнула Наталья Галибаренко.
"НАТО в обмен на территории"
Руководитель аппарата генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенсен в августе заявил, что Альянс не исключает ситуации, при которой Украина могла бы вступить в НАТО в обмен на территориальные уступки. По его словам, не обязательно, что так произойдет, но "это может быть вероятным решением".
Генсекретарь Йенс Столтенберг ответил на скандальное заявление о членстве Украины в НАТО в обмен на территории. По его словам, Киев сам определит нужные для себя условия в рамках возможных переговоров с Москвой.
В Офисе президента жестко ответили на скандальное заявление чиновника НАТО о "сдаче" территорий Украины. Советник руководителя Офиса Михаил Подоляк назвал это попыткой фиксации капитуляции Киева и предостерег чиновников на Западе от подобной риторики.
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