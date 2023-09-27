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Украина в НАТО "в обмен" на территории: в Киеве раскрыли позицию Альянса

Андрей Ганчук
27 сентября 2023, 14:47 обновлено 27 сентября, 14:53
У Украины нет десяти лет на проведение реформ, и страны Североатлантического альянса это понимают, отметила представитель Киева в НАТО Наталья Галибаренко.
Украина, НАТО
"Инициативы", связанные с "территориальнымми уступками" Украины в обмен на НАТО, обсуждаются только на неформальном уровне - посол Киева в Альянсе Галибаренко / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В НАТО на формальном уровне не обсуждают опции вступления Украины в Североатлантический альянс в обмен на территориальные уступки стране-оккупанту России. У Киева нет десяти лет на проведение реформ, и государства коллективного блока безопасности Запада понимают ситуацию. Об этом заявила представитель Украины при НАТО Наталья Галибаренко.

Как сообщает Интерфакс-Украина, она рассказала о том, что НАТО официально не рассматривает опцию, которая предусматривала бы территориальные уступки России в обмен на евроатлантическую интеграцию. Страны-партнеры это подтверждают. Присутствуют лишь неформальные обсуждения.

"Мне приходилось слышать высказывания, мол, Украине стоит учесть опыт Германии, которая вступала в НАТО частями. Но это неформальные обсуждения, в которых проверяют почву: они хотят посмотреть, какой будет реакция. В штаб-квартире НАТО такого нет", - объяснила ситуацию Галибаренко.

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Также она добавила, что в Альянсе также идет дискуссия относительно реализации Украиной реформ в условиях боевых действий. Все понимают, насколько это трудновыполнимая задача.

"Иногда партнеры признают, что требуют от нас слишком много, ведь по реформам нам выдвигают те же требования, которые выполняли страны в мирное время. У нас нет десяти лет на реформы. У нас другие сроки", - подчеркнула Наталья Галибаренко.

"НАТО в обмен на территории"

Руководитель аппарата генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенсен в августе заявил, что Альянс не исключает ситуации, при которой Украина могла бы вступить в НАТО в обмен на территориальные уступки. По его словам, не обязательно, что так произойдет, но "это может быть вероятным решением".

Генсекретарь Йенс Столтенберг ответил на скандальное заявление о членстве Украины в НАТО в обмен на территории. По его словам, Киев сам определит нужные для себя условия в рамках возможных переговоров с Москвой.

В Офисе президента жестко ответили на скандальное заявление чиновника НАТО о "сдаче" территорий Украины. Советник руководителя Офиса Михаил Подоляк назвал это попыткой фиксации капитуляции Киева и предостерег чиновников на Западе от подобной риторики.

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