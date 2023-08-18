В ОП жестко ответили на скандальное заявление чиновника НАТО о сдаче территорий

Стиан Йенссен фактически призвал зафиксировать факт оккупации украинских территорий, говорит Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк прокомментировал заявление представителя НАТО / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Советник главы Офиса президент Михаил Подоляк прокомментировал скандальное заявление главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенссена насчет вероятных территориальных уступок Украины.

По его словам, такие заявления представителя НАТО могут привести к большой трагедии. Об этом он заявил в эфире телеканала FreeДом.

"Меня очень напрягает, а что значит "человек извинился"? Он по сути практически открыто сказал, что эта война должна завершиться проигрышем Украины. После этого выходит и говорит: "Ну, извините, я здесь немного ошибся", — отметил представитель ОП.

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Он считает, что чиновник НАТО фактически призвал зафиксировать факт оккупации украинских территорий.

"Сейчас этот человек умышленно выходит и прямо говорит: "Давайте юридически зафиксируем за Россией украденные территории, обильно политы кровью украинцев". Вас устраивает, что этот человек извиняется и делает вид: "Нет, мы здесь пошутили, мы случайно"? опаснее, на самом деле, это все выглядит", — говорит собеседник.

Он отметил, что заявление Йенссена показало Москве, что на Западе не исключают снижения интенсивности войны и ее превращения в затяжной конфликт.

"Это не безобидное заявление, это заявление, которое может привести к великой трагедии", — добавил Подоляк.

Ранее Йенс Столтенберг ответил на скандальное заявление о членстве Украины в НАТО в обмен на территории. Генсек НАТО после заявления главы своей канцелярии подчеркнул, что Украина сама решает, когда и как вести переговоры с РФ.

Напомним, у Джо Байдена ответили на разговоры о членстве Украины в НАТО в обмен на территории. Позиция Вашингтона заключается в том, что в перспективе Украина сможет стать членом НАТО, но об обмене украинских территорий речь не идет.

Ранее глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен предположил, что Украина может отказаться от некоторых своих территорий, но при этом вступить в Альянс. При этом он акцентировал на том, что он лишь предполагает подобное и не утверждает, что так и будет.

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