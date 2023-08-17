В Байдена ответили на разговоры о членстве Украины в НАТО в обмен на территории

Позиция Вашингтона заключается в том, что в перспективе Украина сможет стать членом НАТО, но об обмене украинских территорий речь не идет.

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Джон Кирби прокомментировал разговоры о членстве Украины в НАТО в обмен на территории / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В администрации президента США опровергли информацию о том, что ведутся разговоры о возможном предоставлении Украине членства в НАТО в случае отказа от части своих территорий в пользу РФ. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби во время брифинга.

По его словам, позиция Вашингтона заключается в том, что в перспективе Украина сможет стать членом НАТО. Это подтвердило руководство стран-членов Альянса во время последнего саммита в Вильнюсе.

"На Вильнюсском саммите Альянс поддержал идею о том, что путь к членству (Украины в НАТО, – ред.) может быть разработан. Сейчас основное внимание сосредоточено на помощи Украине в борьбе с российской агрессией и возвращении территорий, которые полностью принадлежат Украине. Они достигают прогресса ежедневно, и мы будем продолжать их поддерживать", – сказал Кирби.

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Отвечая на вопрос журналиста относительно дискуссий об обмене украинских территорий на членство в НАТО, Кирби заявил: "Ничего подобного. Это не так".

Скандальное заявление о членстве Украины в НАТО в обмен на сдачу территороий

Глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен предположил, что Украина может отказаться от некоторых своих территорий, но при этом вступить в Альянс. При этом он акцентировал на том, что он лишь предполагает подобное и не утверждает, что так и будет.

Спикер МИД Украины Олег Николенко, в свою очередь, заявил, что для Украины разговоры об отказе от территорий абсолютно неприемлемы.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал заявление Йенсена странным. Он убежден, что пойти на территориальные уступки означает лишь поощрить "глобального преступника" и перенести войну другим поколениям.

Впоследствии глава аппарата генсека НАТО Стиан Йенссен начал давать заднюю. Он утверждает, что его заявление было частью "более широкой дискуссии" о возможных сценариях. Он назвал эти высказывания ошибкой и добавил, что не должен был так говорить.

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