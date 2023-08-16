"Это ошибка": в НАТО сделали новое заявление о "территориальных уступках" Украины

Стиан Йенссен заявил, что эта фраза была частью "более широкой дискуссии".

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В НАТО назвали ошибкой заявление о территориальных уступках Украины / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, УНИАН

В НАТО выдали циничное заявление о том, что Украина якобы может отказаться от части своих территорий в обмен на вступление в Альянс. Однако впоследствии глава аппарата генсека НАТО Стиан Йенссен начал давать заднюю. Об этом сообщает VG.

Он утверждает, что его заявление было частью "более широкой дискуссии" о возможных сценариях. Он назвал эти высказывания ошибкой и добавил, что не должен был так говорить.

"Если – и я подчеркнул, если - вы доходите до точки, когда можете вести переговоры, военная ситуация на поле боя, то, кто что контролирует, будет абсолютно играть центральную роль и обязательно будет иметь решающее влияние на то, какой вид будет иметь возможный исход этой войны", - говорит чиновник.

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Он добавил, что "НАТО поддерживает Украину тем, в чем она нуждается". Йенссен акцентировал на том, что именно Украина будет решать, на каких условиях будет начинать переговоры с РФ.

Напомним, у Столтенберга удивили циничным заявлением о том, что Украина может отказаться от территорий, но вступить в НАТО. В то же время в Альянсе добавили, что окончательное решение будет принимать Украина.

Вступление Украины в НАТО

На саммите в Вильнюсе, который состоялся 11-12 июля, страны НАТО приняли решение, которое предполагает возможность для Украины вступить в Альянс без Плана действия по членству. Впрочем, Киеву так и не поступило предложение интегрироваться в Североатлантический альянс. По словам генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, Украина вступит в НАТО, если Киев выполнит ряд условий.

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина вступит в НАТО, когда завершится война с агрессором Россией. По мнению гаранта, в самом Альянсе должны быть заинтересованы в евроатлантической интеграции Украины не меньше, чем сам Киев.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина пока не может получить приглашения в НАТО. Госсекретарь не видит такой возможности, пока идет война с оккупантом Россией. Однако Альянс будет усиливать Киев для того, чтобы Украина смогла приблизиться к стандартам НАТО.

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