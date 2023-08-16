УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Это ошибка": в НАТО сделали новое заявление о "территориальных уступках" Украины

Ангелина Подвысоцкая
16 августа 2023, 19:27 обновлено 16 августа, 19:33
66
Стиан Йенссен заявил, что эта фраза была частью "более широкой дискуссии".
НАТО, ВСУ
В НАТО назвали ошибкой заявление о территориальных уступках Украины / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, УНИАН

В НАТО выдали циничное заявление о том, что Украина якобы может отказаться от части своих территорий в обмен на вступление в Альянс. Однако впоследствии глава аппарата генсека НАТО Стиан Йенссен начал давать заднюю. Об этом сообщает VG.

Он утверждает, что его заявление было частью "более широкой дискуссии" о возможных сценариях. Он назвал эти высказывания ошибкой и добавил, что не должен был так говорить.

"Если – и я подчеркнул, если - вы доходите до точки, когда можете вести переговоры, военная ситуация на поле боя, то, кто что контролирует, будет абсолютно играть центральную роль и обязательно будет иметь решающее влияние на то, какой вид будет иметь возможный исход этой войны", - говорит чиновник.

видео дня

Он добавил, что "НАТО поддерживает Украину тем, в чем она нуждается". Йенссен акцентировал на том, что именно Украина будет решать, на каких условиях будет начинать переговоры с РФ.

Напомним, у Столтенберга удивили циничным заявлением о том, что Украина может отказаться от территорий, но вступить в НАТО. В то же время в Альянсе добавили, что окончательное решение будет принимать Украина.

Вступление Украины в НАТО

На саммите в Вильнюсе, который состоялся 11-12 июля, страны НАТО приняли решение, которое предполагает возможность для Украины вступить в Альянс без Плана действия по членству. Впрочем, Киеву так и не поступило предложение интегрироваться в Североатлантический альянс. По словам генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, Украина вступит в НАТО, если Киев выполнит ряд условий.

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина вступит в НАТО, когда завершится война с агрессором Россией. По мнению гаранта, в самом Альянсе должны быть заинтересованы в евроатлантической интеграции Украины не меньше, чем сам Киев.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина пока не может получить приглашения в НАТО. Госсекретарь не видит такой возможности, пока идет война с оккупантом Россией. Однако Альянс будет усиливать Киев для того, чтобы Украина смогла приблизиться к стандартам НАТО.

Другие новости:

война в Украине НАТО вторжение России
Реклама

Главное за день

"Это ошибка": в НАТО сделали новое заявление о "территориальных уступках" Украины

"Это ошибка": в НАТО сделали новое заявление о "территориальных уступках" Украины

19:27 Политика
Рубль пошел ко дну: Путин созывает срочное совещание, будет "трясти" экспортеров - FT

Рубль пошел ко дну: Путин созывает срочное совещание, будет "трясти" экспортеров - FT

19:04 Мир
Украину разжарит до +36: регионы накрыло настоящее пекло

Украину разжарит до +36: регионы накрыло настоящее пекло

18:35 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

19:38

Маленький сын Виктора Павлика оказался в больнице

19:29

Хитрая викторина из 15 вопросов произвела фурор: только люди с высоким IQ справятся

19:27

"Это ошибка": в НАТО сделали новое заявление о "территориальных уступках" Украины

19:19

Сергей Притула сравнил Лесю Никитюк с лошадью - ведущая ответила

19:11

Чтобы печенье не пригорело: 5 вариантов, чем можно заменить пергамент в домашних условиях

К 24 августа РФ готовит ракетный обстрел Киева и захват Купянска – ЖдановК 24 августа РФ готовит ракетный обстрел Киева и захват Купянска – Жданов
19:10

За красивыми разговорами нам готовят ловушкумнение

19:04

Рубль пошел ко дну: Путин созывает срочное совещание, будет "трясти" экспортеров - FT

18:35

Украину разжарит до +36: регионы накрыло настоящее пекло

18:27

"Украинская команда" проехала 200 км по линии фронта, чтобы развезти защитникам дроны, тепловизоры и другую помощь

Реклама
18:09

Лопес романтично Аффлека с днем рождения и нежно спела емуВидео

17:51

Россия может готовить удар по одному городу на "дату": дипломат назвал цель врага

17:35

РФ будет лупить ракетами все время: в разведке заговорили о целях ударов

17:30

РФ пытается захватить Купянск: Сырский сообщил об ухудшении ситуации

17:04

Путина пригласили, а Зеленского - нет: появилась реакция ЕС на саммит G20 в Индии

16:56

США хотят ослабить санкции против Ирана, который передает РФ "шахеды" - FT

16:36

Три проблемы мешают справедливо закончить войну: в ОП назвали нужные шаги

16:29

Как сделать вкусный кофе: простецкий способ приготовить бодрящий напиток

15:59

Что нельзя делать 18 августа: 6 запретов уберегут от злой силы и потери денег

15:49

"Дальше будет": в ВСУ показали яркие кадры освобождения УрожайногоВидео

15:35

Красота в деталях: Елена Зеленская покорила публику стильным аутфитом

Реклама
15:06

Глобальный Юг может заставить РФ изменить позицию по войне с Украиной – Кулеба

14:58

США не дадут Украине проиграть войну: Жданов объяснил, в чем заинтересованность Байдена

14:09

Как правильно говорить – "пробка", "затор" или "корок" на дороге: Авраменко дал ответВидео

14:01

Угрозы подрыва Россией Запорожской АЭС пока нет – ГУР

13:48

В Украине переписали ценники на хлеб: что произошло

13:24

54-летняя бывшая жена российского режиссера-путиниста родила ребёнка

13:08

Умер звезда сериала "Игра престолов" 36-летний Даррен Кент

13:00

Как понять, что жена изменяет: 4 ранних признака

12:47

Войска РФ пытаются атаковать под Купянском и хотят захватить весь Донбасс – ГУР

12:44

ВСУ получили 200 автомобилей для фронта при содействии Favbet Foundation

12:44

В Грузии The Killers позвали русского на сцену и публика в гневе сорвала концерт

12:39

Как приготовить куриное бедро: самые легкие и быстрые способы

12:17

Путин готовит двойную катастрофу на АЭС: в Сети раскрыли детали и назвали сроки

12:15

"Вечность начинается сейчас": актриса Зоуи Дешанель выходит замуж

11:48

"Полуостров превращается в остров": в ВСУ рассказали о проблемах россиян в Крыму

11:27

ВМСУ – о провокациях РФ в Черном море: ответим Москве, "господства" не будет

11:15

Бензин 55 грн за литр: эксперт предупредил о резком скачке цен на топливо

10:48

Производство находится под землей: в СБУ рассказали об уникальных дронах Sea Baby

10:45

Imagine Dragons выступили в Польше с юным украинцем из разрушенного русскими села

10:17

Гороскоп на завтра 17 августа 2023: Козерогам - конфликт, Рыбам - долги

Реклама
10:08

Где сейчас Суровикин: в Politico узнали о судьбе "сирийского мясника"

09:58

За какой перевод денег счет в банке могут заблокировать: клиент рассказал о своем конфузе

09:47

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо найти пчелу всего за 7 секунд

09:28

В чем разница между украинскими защитниками и русской армиеймнение

09:28

РФ атаковала "Шахедами" порт в Одесской области: повреждены склады и зернохранилища

08:48

"Вагнеровцы" в Беларуси: эксперт спрогнозировал, какой стране грозит атака наемников ПригожинаВидео

08:13

Армия Украины освободила Урожайное Донецкой области

08:05

"Придется отказаться от Киева": Медведев разразился абсурдом после "идеи" в НАТО

07:36

В НАТО ответили на скандальное заявление об обмене территории Украины на членство

06:58

Атака на Крымский мост: в CNN показали новые кадры и раскрыли неожиданные подробностиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять