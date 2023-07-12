"Я не собираюсь убеждать Байдена": Зеленский назвал сроки вступления Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский 12 июля заявил, что не будет убеждать американского лидера Джо Байдена о важности вступления Украины в НАТО.
Во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленский заявил, что аргументы должны быть взаимными.
"Я благодарен Байдену и Конгрессу, которые являются лидерами в помощи Украине. Я не собираюсь находить аргументы, чтобы Байден видел нас в НАТО. Я считаю, что эти аргументы должны быть взаимными, потому что это безопасность. Я считаю, что мы нужны не менее НАТО, чем наоборот. Я считаю, что это абсолютно справедливо. Уверен, что после войны Украина будет в НАТО", - подчеркнул он.
Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина до сих пор нуждается в дальнобойном оружии, поэтому этот вопрос еще будет обсуждаться.
"Что касается другого оружия, нам нужно дальнобойное оружие, этот дефицит никуда не делся и буду поднимать этот вопрос", - добавил президент.
Смотрите видео заявление Владимира Зеленского на пресс-конференции:
Второй день саммита НАТО
12 июля начался второй день саммита НАТО в Вильнюсе. Владимир Зеленский принимает участие в первом инаугурационном заседании Совета Украина-НАТО.
Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен удивил заявлением. По его словам, Украине нельзя отправить приглашение присоединиться к НАТО, пока идет война. Но, по словам Блинкена, Украина достигла реального прогресса для членства в НАТО.
Ранее сообщалось, что долгосрочные гарантии безопасности для Украины подготовлены группой стран G7. Соответствующее решение уже оформлено и почти согласовано. Они могут стать шагом к завершению текущей фазы войны и их уже называют историческими.
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