Второй день саммита: все подробности о целях Зеленского и ожиданиях от НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс и возьмет участие в первом инаугурационном заседании Совета Украина-НАТО. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram.
"Будем говорить об обороне, безопасности, оружие, Формуле мира президента Украины Владимира Зеленского", - написал Ермак.
Сообщается, что в этот день состоятся двухсторонние встречи с союзниками. На полях саммита Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом.
Ожидания Зеленского
Владимир Зеленский открыто заявил, что приехал на саммит в Вильнюс за 3 вещами. Одним из приоритетов для Украины является новые пакеты военной помощи.
"Второе - считаю, это приглашение в НАТО. Нуждаемся в понимании, что мы имеем это приглашение в то время, когда ситуация с безопасностью это позволит", - написал Зеленский в своем Telegram.
Что касается третьего пункта, то президент хочет обсудить гарантии безопасности Украины на пути к НАТО.
Встречи Зеленского
Президент Украины планирует встретиться на полях саммита с президентом США Джо Байденом. Он хочет обсудить вопрос ускоренных поставок оружия, поражение РФ и готовность Запада к этому.
Также Зеленский проведет совместный брифинг с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Совет Украина-НАТО
Известно, что в Альянсе называют Совет Украина-НАТО "новым совместным органом". На заседаниях будут рассматривать важные вопросы, касательно евроатлантических стремлений Украины к членству в НАТО. Также там будут консультироваться в случае кризисных ситуаций.
"Он будет предусматривать совместные консультации, принятие решений и действий, а также служить механизмом кризисных консультаций между НАТО и Украиной", — говорится в коммюнике саммита.
Саммит НАТО в Вильнюсе
Напомним, Зеленский прилетел в Вильнюс на саммит НАТО со своей командой и неожиданным гостем. Вместе с ним на саммит прибыла и первая леди Украины Елена Зеленская.
Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг 11 июля заявил, что Украина станет членом НАТО, требование о ПДЧ отменено. Однако приглашение на вступление государство получит после выполнения некоторых условий.
Посол Литвы в НАТО Дейвадас Матуленис заявлял, что Украина не получит приглашение в НАТО в Вильнюсе. Он утверждал, что будет установлена гораздо более четкая процедура по вступлению Украины.
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