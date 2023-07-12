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Второй день саммита: все подробности о целях Зеленского и ожиданиях от НАТО

Ангелина Подвысоцкая
12 июля 2023, 10:52 обновлено 12 июля, 11:02
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Владимир Зеленский заявил, что приехал на саммит за тремя вещами. Среди них приглашение в НАТО и не только.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский возьмет участие в саммите НАТО / Коллаж: Главред, фото: РБК-Украина, Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс и возьмет участие в первом инаугурационном заседании Совета Украина-НАТО. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram.

"Будем говорить об обороне, безопасности, оружие, Формуле мира президента Украины Владимира Зеленского", - написал Ермак.

Сообщается, что в этот день состоятся двухсторонние встречи с союзниками. На полях саммита Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом.

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Ожидания Зеленского

Владимир Зеленский открыто заявил, что приехал на саммит в Вильнюс за 3 вещами. Одним из приоритетов для Украины является новые пакеты военной помощи.

"Второе - считаю, это приглашение в НАТО. Нуждаемся в понимании, что мы имеем это приглашение в то время, когда ситуация с безопасностью это позволит", - написал Зеленский в своем Telegram.

Что касается третьего пункта, то президент хочет обсудить гарантии безопасности Украины на пути к НАТО.

Владимир Зеленский, саммит НАТО
Владимир Зеленский возьмет участие в саммите НАТО / фото: РБК-Украина

Встречи Зеленского

Президент Украины планирует встретиться на полях саммита с президентом США Джо Байденом. Он хочет обсудить вопрос ускоренных поставок оружия, поражение РФ и готовность Запада к этому.

Также Зеленский проведет совместный брифинг с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Совет Украина-НАТО

Известно, что в Альянсе называют Совет Украина-НАТО "новым совместным органом". На заседаниях будут рассматривать важные вопросы, касательно евроатлантических стремлений Украины к членству в НАТО. Также там будут консультироваться в случае кризисных ситуаций.

"Он будет предусматривать совместные консультации, принятие решений и действий, а также служить механизмом кризисных консультаций между НАТО и Украиной", — говорится в коммюнике саммита.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Напомним, Зеленский прилетел в Вильнюс на саммит НАТО со своей командой и неожиданным гостем. Вместе с ним на саммит прибыла и первая леди Украины Елена Зеленская.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг 11 июля заявил, что Украина станет членом НАТО, требование о ПДЧ отменено. Однако приглашение на вступление государство получит после выполнения некоторых условий.

Посол Литвы в НАТО Дейвадас Матуленис заявлял, что Украина не получит приглашение в НАТО в Вильнюсе. Он утверждал, что будет установлена гораздо более четкая процедура по вступлению Украины.

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