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Украина станет членом НАТО, требование о ПДЧ отменено - Столтенберг

Ангелина Подвысоцкая
11 июля 2023, 18:35 обновлено 11 июля, 19:02
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В то же время сообщается, что Украина получит приглашение в НАТО, если выполнит определенные условия.
Столтенберг, НАТО
НАТО отменило требование о ПДЧ для Украины / фото: lrt.lt

Страны-члены НАТО согласились убрать требование о выполнении Плана действий для вступления Украины в Альянс. Однако само приглашение на вступление Украина получит лишь после того, как выполнит определенные условия. Об этом во время брифинга в рамках саммита заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы подтвердили, что Украина станет членом НАТО, и согласились устранить требование для плана действий по членству. Это изменит путь Украины к членству от двухэтапного процесса к одноэтапному процессу", - подчеркнул Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО пока не озвучил требования, которые должна будет выполнить Украина. В то же время он акцентировал внимание на топ, что сроки приглашения государства в Альянс будут зависеть и от того, согласятся ли с этим союзники НАТО.

видео дня

"Мы также четко прояснили, что мы пришлем приглашение для Украины присоединиться к НАТО, когда союзники согласятся и условия будут выполнены", - заявил Столтенберг.

Он также добавил, что союзники согласовали пакет для приближения Украины в НАТО. Туда пошли 3 элемента.

Элементы приближения Украины к НАТО

НАТО согласовало новую многолетнюю программу поддержки, чтобы сделать возможным переход от советских доктрин и учебных программ на стандарты Альянса. Также тут речь идет о помощи в перестройке сектора безопасности и удовлетворения критических потребностей страны в топливе, медикаментах, оборудовании для разминирования.

Вторым элементом является начало работы Совета Украина-НАТО, где будут проводить консультации, рассматривать кризисные ситуации и принимать важные решения. На этих заседаниях Украина будет в равных условиях с другими членами НАТО.

Что касается третьего элемента, то тут речь идет о собственной формулировке относительно вступления Украины в НАТО.

Смотрите видео о главных итогах саммита НАТО:

саммит НАТО
НАТО отменило требование о ПДЧ для Украины / фото: скриншот

Саммит НАТО в Вильнюсе

Как сообщалось, Зеленский прилетел в Вильнюс на саммит НАТО со своей командой и неожиданным гостем. Вместе с ним на саммит прибыла и первая леди Украины Елена Зеленская.

Посол Литвы в НАТО Дейвадас Матуленис заявлял, что Украина не получит приглашение в НАТО в Вильнюсе. Он утверждал, что будет установлена гораздо более четкая процедура по вступлению Украины.

Байден и Шольц высказались насчет будущего Украины и назвали саммит НАТО в Вильнюсе историческим. Страны-члены НАТО согласовали формулировку по интеграции Украины в Североатлантический Альянс.

Больше новостей о вступлении Украины в НАТО:

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