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Исторический саммит НАТО: Байден и Шольц высказались насчет будущего Украины

Алексей Тесля
11 июля 2023, 14:40 обновлено 11 июля, 14:40
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Владимир Путин пытается сломить НАТО, однако ему не удастся этого сделать, уверен Джо Байден.
Джо Байден, НАТО
Джо Байден сделал важное заявление накануне саммита НАТО / ua.depositphotos.com, УНИАН

Президент США Джо Байден сделал заявление по поводу перспектив вступления Украины в НАТО накануне саммита Альянса в Вильнюсе.

По его словам, страны-члены НАТО согласовали формулировку по интеграции Украины в Североатлантический Альянс.

"Это очень важный, критический момент для Украины и вопроса НАТО, к которому вы продолжаете стремиться. Никто не знает ситуацию, с которой вы столкнулись, лучше, чем вы. Это также важный момент для Финляндии и Швеции, их вступление в НАТО последовательно. Ваше лидерство (Байден обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, - ред.) действительно имеет значение. Мы согласовали формулировки, которые вы предложили, которые имеют отношение к присоединению Украины к НАТО", — подчеркнул Байден.

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Вместе с тем президент США подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин пытается сломить Североатлантический Альянс, однако ему не удастся этого сделать.

Позиция Германии

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что страны "большой семерки" примут в Вильнюсе совместную декларацию по обещаниям в сфере безопасности Украины после наступления мира.

"Для нас важно, чтобы были обещания безопасности для Украины, которые могут быть эффективными после наступления мира. И для этого мы также сейчас заключим необходимые договоренности, в плане того, что требуется в мирной ситуации", — сказал он.

По его словам, "государства G7 составят здесь совместную декларацию, в которой это будет выражено, и которую затем поддержат отдельные страны в очень конкретных терминах. Точно так же, как мы уже активно делаем это, оказывая поддержку Украине", — сказал он.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, по данным Bild, США хотят предложить Украине вступить в НАТО через несколько месяцев после завершения войны без ПДЧ. Однако в Германии выступили против этого. США готовы отказаться от "плана действия по членству" для Украины, но при условии "проведения дальнейших реформ".

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страны-члены НАТО достигли консенсуса по устранению плана действий по членству с пути Украины к вступлению в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что союзники НАТО перед первым днем саммита Альянса до сих пор не имеют согласованного решения относительно того, какой ответ они дадут Украине относительно ее желания вступить в НАТО.

Больше новостей:

НАТО Джо Байден Олаф Шольц
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