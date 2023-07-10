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Германия против быстрого вступления Украины в НАТО после войны - Bild

Ангелина Подвысоцкая
10 июля 2023, 18:05 обновлено 10 июля, 18:21
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Германия выступает против ускоренной процедуры вступления Украины в НАТО по модели Финляндии.
НАТО, Шольц
Германия против вступления Украины в НАТО сразу после войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

США хотят предложить Украине вступить в НАТО через несколько месяцев после завершения войны без ПДЧ. Однако в Германии выступили против этого. Об этом сообщает Bild.

США готовы отказаться от "Плана действия по членству" для Украины, но при условии "проведения дальнейших реформ".

"Мы хотели предложить Украине модель Финляндии, т.е. вступление в течение нескольких месяцев, как только закончатся военные действия", - говорится в сообщении.

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Однако Германия не согласна с такой формулировкой о "практически полном присоединении Украины". Также правительство отказывается сейчас пересматривать бухарестское решение 2008 года для Украины и говорит, что "об этом не может быть и речи".

Таким образом, Германия выступает против "упоминания приглашения" или "законного места Украины в НАТО".

Украине могут дать право вступить в НАТО без ПДЧ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Украина согласовала с союзниками на Западе решение, которое предусматривает возможность интеграции Киева в НАТО без механизма Плана действий по членству. По его словам, на саммите в Вильнюсе страны Альянса должны принять решение относительно приглашения Украины в коллективный блок безопасности Запада.

"После интенсивных переговоров союзники по НАТО достигли консенсуса по устранению ПДЧ с пути Украины к членству. Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО. Это также лучший момент, чтобы прояснить приглашение Украине стать членом", - сказал Кулеба.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что в саммите Альянса в Вильнюсе примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Он также добавил, что на саммите должны принять решение по возможному вступлению Украины в НАТО без реализации механизма Плана действий по членству в блоке. Украину пригласят и примут в Североатлантический альянс, когда будет понятно, что все условия отвечают необходимым критериям.

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