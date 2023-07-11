Союзники перед началом саммита до сих пор не сформировали ответ Украине - Politico

Происходили интенсивные переговоры о том, что ответить Украине на ее желание вступить в Альянс. Но согласованных формулировок по этому поводу до сих пор нет.

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Союзники перед началом саммита НАТО до сих пор не сформировали ответ Украине/ коллаж: Главред, фото: офис президента, УНИАН

Союзники НАТО перед первым днем саммита Альянса, который начинается во вторник, 11 июля, до сих пор не имеют согласованного решения относительно того, какой ответ они дадут Украине относительно ее желания вступить в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает Politico. В издании рассказали, что ранее происходили длительные и интенсивные переговоры относительно того, что должно быть указано в коммюнике саммита по Украине и ее евроатлантическим стремлениям. Однако четких согласованных формулировок по Украине до сих пор нет.

Но в то же время один из дипломатов стран НАТО рассказал журналистам, что "достигнут большой прогресс и он на 100% оптимистичен", и договоренность "очень близко".

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Отмечается, что чиновники, ведущие переговоры по этому вопросу, проведут очередную встречу 11 июля уже параллельно с саммитом.

Также в издании отмечают, что есть две страны, которые выступают против более решительных формулировок – Германия и США.

Один из немецких чиновников анонимно сказал журналистам за день до начала саммита, что "для приглашения Украины в НАТО и конкретных шагов к членству еще не время". Также этот же чиновник рассказал, что среди союзников нет консенсуса.

Известно, что заседание новосозданного совета Украина-НАТО запланировано на вторую половину дня среды, 12 июля – под конец саммита.

Саммит НАТО 11-12 июля

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Так генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил участие президента Украины во время своей пресс-конференции. По его словам, в НАТО ожидают, что продвижение Украины в Альянс может даже быть без аспектов ПДЧ.

Как сообщало издание Bild, США хотят предложить Украине вступить в НАТО через несколько месяцев после завершения войны без ПДЧ. Однако в Германии выступили против этого. США готовы отказаться от "плана действия по членству" для Украины, но при условии "проведения дальнейших реформ".

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страны-члены НАТО достигли консенсуса по устранению плана действий по членству с пути Украины к вступлению в Альянс.

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