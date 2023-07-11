ВСУ успешно наступают на четырех направлениях: в Генштабе раскрыли детали

На трех направлениях ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах.

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Наступление ВСУ / 17 отбр

Украинская армия по состоянию на 11 июля 2023 года ведет наступление на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

"На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут", - цитирует Military Media Center пресс-секретаря Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрея Ковалева.

На трех направлениях ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника.

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"Враг оказывает мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы", - отметил Ковалев.

Контрнаступление армии Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что силы обороны Украины прикладывают очень серьезные усилия для проведения контрнаступательной операции. Но, по его мнению, для дальнейшего продвижения украинских войск нужно больше вооружений.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сказал, что ВСУ на Бахмутском направлении вернули часть территорий, которые ранее были оккупированы российскими войсками. Армия продолжает сокрушать вражескую технику РФ.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что армия Украины фактически взяла в ловушку оккупантов России в Бахмуте. Украинские войска продвигаются на южном фланге у города.

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