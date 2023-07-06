РФ не справляется с наступлением ВСУ и стянула войска со всей страны - разведка Британии

Россия разбросала все свои войска на фронте в войне против Украины.

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Россия стянула войска со всей страны, чтобы противостоять ВСУ / коллаж: Главред, фото: ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого, Минобороны РФ

В сводке Министерства обороны Великобритании стало известно, что для сдерживания контрнаступления Сил обороны Украины, страна-оккупант Россия стянула воинские формирования со всей страны.

По данным разведки Британии, в Запорожской области действует 58-я общевойсковая армия России, которая обычно занимается безопасностью в Кавказском регионе.

В районе Великой Новоселки Донецкой области позиции удерживают 5-я общевойсковая армия и морская пехота. Это формирование страна-агрессор использовала как противодействие Китаю.

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К тому же, вокруг Бахмута оборона в основном сформирована вокруг Воздушно-десантных полков, которые обычно дислоцируются на Западе России, которые должны действовать как элитные силы быстрого реагирования на случай напряженности с НАТО.

"То, как Россия принимает риски по всей Евразии, подчеркивает, как война нарушила сложившуюся национальную стратегию России", - говорится в сообщении.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что ВСУ выбивают оккупантов на Бердянском направлении и уже продвинулись на 2 километра. Капитан Валерий Шершень рассказал об успешном наступлении украинских военных на Таврическом направлении.

Сырский раскрыл, что ВСУ смогут освободить Бахмут. События на фронте развиваются согласно планам, которые были разработаны и утверждены, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Маляр рассказала, что стало известно о мощном продвижении ВСУ. Заместитель министра обороны сообщила, что на юге у ВСУ есть продвижение ежедневно.

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