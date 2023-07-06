ФСБ против Минобороны РФ: генерал рассказал о битве за Кремль

Министерство обороны РФ является более подготовленной структурой, но менее политизированным.

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Ягун рассказал о возможных переворотах в России / коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

В интервью Главреду бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун проанализировал и рассказал, может ли в России произойти новый военный мятеж.

Виктор Ягун отметил, что не верит, что ФСБ и Минобороны РФ могут устроить битву за Кремль.

"Во-первых, ФСБ никогда не будет что-то делать открыто. У них же огромный потенциал - пограничная служба и войска, дивизия имени Дзержинского. Однако они никогда не могут пойти на мятеж. Даже во времена Сталина, когда государственная безопасность была на подъеме, как только его не стало, Министерство обороны со всеми его генералами и танками взяло фактический контроль над силовыми структурами", - подчеркнул бывший заместитель председателя СБУ.

Он добавил, что Министерство обороны РФ является более подготовленной структурой, но менее политизированным.

"Для реализации замыслов нужна смычка с политиками. Если смычка будет, им удастся реализовать любые планы",- считает Ягун.

Смотрите полную версию интервью Виктора Ягуна Главреду:

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун-украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Слабые стороны России

Напомним, что Рассвет сделал прогноз о распаде России. Ополченцы России в Белгородской области могут создать республику по сепаратистскому сценарию, который применил режим Путина в Украине, считает Роман Свитан.

Генерал спрогнозировал, может ли Путин держать Кремль в узде после бунта Пригожина. По мнению генерал-майора Виктора Ягуна, диктатор Путин и его окружение заняты тем, что изображают хорошую мину при плохой игре.

Эксперт рассказал, как" нокаутировать " Путина. Время на стороне Украины-Россия ослабевает, а ВСУ усиливаются и нанесут удар в случае, если оккупанты не пойдут на "жест доброй воли", считает Михаил Притула.

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