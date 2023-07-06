Генерал рассказал, может ли Путин держать Кремль в узде после бунта Пригожина

По мнению генерал-майора Виктора Ягуна, диктатор Путин и его окружение заняты тем, что изображают хорошую мину при плохой игре.

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Путин уже заложил трещину в основу своего режима - Ягун / коллаж Главред, фото Facebook и скриншот из видео

После того, как Путин явно показал кремлевским элитам свою неспособность самостоятельно укротить бунт главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, тем самым он заложил трещину в основу своего режима. Об этом в интервью Главреду сказал бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун.

"Владимир Путин демонстративно пытается показать, что ничего не произошло, но люди, имеющие разум, все видят. Путин неспособен решать никакие вопросы. Он уже не третейский судья, на которого ориентировались элиты. Теперь кремлевские элиты ищут поддержки у тех, кто имеет оружие. Они лихорадочно пытаются вывезти часть активов и по возможности увезти родственников из России. Они готовы к любым беспорядкам. Причем то, что беспорядки будут, сейчас уже понятно. Пригожин заложил трещину в фундамент, и дом, который на нем держится, уже крайне тяжелый и не удержится. Это четко сказал и наш президент: Путин уже не тот, которого мы знали, забудьте о нем", ‒ сказал он.

По мнению Ягуна, Путин и его окружение заняты тем, что изображают хорошую мину при плохой игре.

"В Кремле на самом деле не все так хорошо, как Москва пытается показать. Путин или его двойник могут выезжать в регионы, обниматься с людьми и демонстрировать спокойное и уравновешенное поведение, но на самом деле в Кремле все дрожит и трескается. Еще не разваливается, но трескается", ‒ подытожил он.

Смотрите на видео интервью Виктора Ягуна Главреду:

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Распад России

Военный эксперт Михаил Притула считает, что процесс распада России уже движется. По его мнению, если оккупанты в скором времени не пойдут на так называемый "жест доброй воли" в Украине, ВСУ проведут наступление, которое нокаутирует Путина.

Бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко предположил, что Россию ждет период полураспада, после чего последует и распад. Триггером станут успехи ВСУ на поле боя. Если не будет распада, В РФ сменится политический режим.

Полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан сделал прогноз, согласно которому распад России уже начинается. По мнению Свитана, ополченцы в Белгородской области могут дойти до Белгорода, а впоследствии суверенные государства, вероятно, появятся как минимум в Курской, Брянской, Воронежской, Ростовской областях и на Кубани.

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