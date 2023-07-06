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"Россияне готовили "Калибры" с вечера": Гуменюк рассказала о ночной атаке по Львову

Юлия Куришко
6 июля 2023, 08:43 обновлено 6 июля, 08:54
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На вечер 5 июля активизировались 4 вражеских ракетоносителя, сообщила пресс-секретарь.
'Россияне готовили 'Калибры' с вечера': Гуменюк рассказала о ночной атаке по Львову
Россияне запустили "Калибры" по Украине / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншоты: видео

Начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что этой ночью Россия задействовала по меньшей мере 6 ракетоносителей с залпом в 36 ракет.

По словам Гуменюк в эфире телемарафона "Єдині новини", на вечер 5 июля сконцентрировались 4 ракетоносителя. Было очевидно, что враг готовится.

"Ночью враг увеличил количество ракетоносителя - на данном этапе и в течение ночной атаки было задействовано по меньшей мере 6 ракетоносителей - 3 надводных и 3 подводных. Общий залп ракет типа "Калибр" до 36 единиц, " - рассказала Гуменюк.

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Пресс-секретарь добавила, что "Калибр", выпущенный с моря, может преодолеть 2 500 километров, а потому он покрывает фактически всю территорию Украины.

"Такие последствия могут быть как от непосредственного попадания, так и во время боевой работы, когда над городом происходят сбития, и обломки также могут навредить. Поэтому мы всегда подчеркиваем, что даже если вы очень верите в нашу ПВО, необходимо переходить в укрытие обязательно, в какой бы части Украины вы ни находились", - сообщила Гуменюк.

Атака по Львову 6 июля

Напомним, что РФ нанесла ракетный удар по Львову, есть жертвы. В результате ракетной атаки во Львове поврежден объект критической инфраструктуры. Кроме того, обломки российской ракеты попали в многоквартирный жилой дом.

"Повреждено около 60 квартир и 50 машин. На месте работает оперативный штаб. Людей готовят к отселению", - сообщил Садовый.

Президент Украины отреагировал на ракетный удар российских оккупантов по Львову. "Обязательно будет ответ врагу. Ощутимая " - написал президент в Telegram.

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