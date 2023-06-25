Россияне в Херсоне попали в ловушку: Гуменюк рассказала о больших проблемах армии Путина

Российские войска пытаются вернуться на позиции, которые занимали до подрыва плотины Каховской ГЭС.
Как рассказала руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, это осложняется необходимостью разминирования территорий, которые они заминировали ранее.
"Сейчас, когда вода возвращается фактически в русло и даже отступает глубже в его пределах, противник пытается возвращаться на свои позиции. Для них это затруднено из-за того, что карта минных полей их изменилась существенно", - заявила она.
По словам Гуменюк, "большая вода" разбросала российские минные заграждения, которые оккупанты намостили вдоль левого берега.
"Им приходится разминировать территорию перед тем, как возвращаться. К тому же их работа осложняется распространением кишечных инфекций", - добавила она.
По ее словам, россиянам на левом берегу сейчас "сложно, потому что у них перебои с питьевой водой очень большие, а логистика у них не защищена".
Обстрел спасателей в Херсоне
20 июня, российская оккупационная армия обстреляла спасателей в Херсоне, которые после затопления расчищали мул. В результате российской атаки один сотрудник ГСЧС погиб, еще семеро пострадали. Шестеро находятся в тяжелом состоянии.
Кроме того, ранее армия РФ обстреляла лодку с людьми в Херсоне. Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, россияне открыли огонь "в спины гражданским". По его словам, шесть человек, которые эвакуировались с левого берега, получили ранения – добрались до Херсона и были госпитализированы.
Вследствие обстрела лодки российскими оккупантами возле Херсона ранения получили 13 человек. Среди погибших – 74-летний мужчина, который собственным телом прикрыл женщину, когда россияне открыли огонь по лодке.
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