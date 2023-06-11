Выстрелили в спину людям: армия РФ обстреляла лодку с людьми в Херсоне

Сегодня, 11 июня, армия России атаковала лодку с гражданскими, которые эвакуировались с левого берега в Херсонской области.
Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, россияне открыли огонь "в спины гражданским".
По его словам, шесть человек получили ранения, добрались до Херсона и были госпитализированы.
"Врачи борются за жизнь раненых. Россияне – трусливые террористы", – заявил Ермак.
Ситуация в Херсонской области
Страна-агрессор Российская Федерация 6 июня ночью осуществила подрыв Каховской гидроэлектростанции. По данным военной разведки Минобороны Украины, взрыв произошел в 2:30 ночи. ГЭС полностью разрушена.
Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в ряде населенных пунктов на левом берегу Днепра произошла экологическая катастрофа – вода из водохранилища стала затапливать населенные пункты. Началась эвакуация. В Херсонской областной военной администрации заявили о прибытии воды в жилые районы.
В городе Алешки на Херсонщине критическая ситуация. В Алешках мало сухой территории.
По данным Херсонской ОВА на 11 июня эвакуация людей продолжается.
Смотрите видео о том, как люди спасаются от атаки на Каховскую ГЭС:
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