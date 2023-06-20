В Херсоне оккупанты жестоко обстреляли спасателей: есть жертвы

Российская террористическая армия прицельно обстреляла украинских спасателей.

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В Херсоне обстреляли спасателей / коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Российская оккупационная армия во вторник, 20 июня, в Херсоне обстреляла спасателей, которые после затопления расчищали мул. На месте трагедии погиб один работник ГСЧС, еще шесть человек - в тяжелом состоянии.

Российская террористическая армия прицельно обстреляла украинских спасателей, которые убирали улицы города после теракта на Каховской ГЭС, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

"Российская армия обстреляла спасателей в Херсоне, которые расчищали Ил. В результате артобстрела погиб 1 сотрудник ГСЧС, еще 7 сотрудников пострадали. Шестеро находятся в тяжелом состоянии", - написал Ермак.

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Обстрел Херсона

Напомним, что Россия начала массовую бомбардировку Херсона во время эвакуации. В МВД отмечают, что обстрел начался именно во время эвакуации граждан, чьи дома оказались подтопленными. В результате обстрела войсками РФ Херсона погибла женщина в центре города.

Армия РФ обстреляла лодку с людьми в Херсоне. По его словам, шесть человек, которые эвакуировались с левого берега, получили ранения - добрались до Херсона и были госпитализированы.

Вследствие обстрела лодки российскими оккупантами возле Херсона ранения получили 13 человек. Среди погибших-74-летний мужчина, который собственным телом прикрыл женщину, когда россияне открыли огонь по лодке.

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