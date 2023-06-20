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Теракт на "Крымском титане": эксперт объяснил, кто больше всего пострадает

Юлия Куришко
20 июня 2023, 14:49 обновлено 20 июня, 14:57
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Оккупанты могут взорвать завод "Крымский Титан" в Армянске, что на территории временно оккупированного полуострова.
Теракт на 'Крымском титане': эксперт объяснил, кто больше всего пострадает
Бабин рассказал, что ждать украинцам после подрыва на "Крымском титане" / коллаж: Главред, фото: Апостроф, kherson.net

Руководство страны-оккупанта России из-за провалов на фронтах в Украине, похоже, снова готовится совершить теракт. В интервью Главреду бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, юрист-международник Борис Бабин рассказал, какие последствия украинцев ждут в случае аварии на "Крымском титане".

"Это, прежде всего, выбросы опасных веществ. Все будет зависеть от Розы ветров на тот момент, но выбросы возможны в Южной Херсонщине, Северном Крыму или в двух местах одновременно. Сам завод находится на определенном расстоянии от населенных пунктов, поэтому здесь трудно сказать, сколько человек пострадает в случае моделирования взрыва. Но от загрязнения точно пострадает население, в зависимости от того, куда будет дуть ветер", - пояснил эксперт.

Кто такой Борис Бабин

Борис Владимирович Бабин-украинский ученый, политик, доктор юридических наук, профессор. Экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым.

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Родился 12 марта 1981 года в Евпатории, АР Крым.

Заведовал кафедрой административного и уголовного права Одесской национальной морской академии.
С июня 2015 года по декабрь 2015 года – правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека.

С 2016 года-профессор кафедры международного права и сравнительного правоведения международного гуманитарного университета.

Эксперт украинского морского независимого профсоюза, Крымскотатарского ресурсного центра, Фонда исследования и поддержки коренных народов Крыма, эксперт ad hoc ОБСЕ, Совета Европы и Minority Rights Group International.

Заведующий сектором Института законодательства Верховной Рады Украины.

Автор научных трудов.

С 17 августа 2017 года по 3 декабря 2018 года – представитель президента Украины Петра Порошенко в Автономной Республике Крым.

Теракт на "Крымском титане"

Напомним, что оккупанты хотят остановить "Крымский титан". На сегодня процессы производства на заводе "Крымский титан" в Армянске нарушены до критического уровня. Все это-из-за совершенного врагом теракта на Каховской ГЭС.

Известно, что Путин готовится к масштабной химической атаке в Крыму, оккупанты уже получили указания. Диктатор приказал войскам "химической защиты" войти на временно оккупированную Херсонскую область. Такие действия могут указывать на то, что оккупанты готовятся к провокации на химическом предприятии "Крымский титан".

Оккупанты могут взорвать "Крымский титан", чтобы выиграть месяц времени на передислокацию своих войск. Рассвет отметил, что российским оккупантам было выгодно взорвать Каховскую ГЭС, чтобы получить фору на фронте.

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