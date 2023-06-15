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Ночью Краснодар не спал: в городе прозвучали взрывы

Анна Ярославская
15 июня 2023, 07:40 обновлено 15 июня, 07:43
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Жители Краснодара говорят, что взрывы слышали по всему городу, у некоторых даже задрожали окна.
Ночью Краснодар не спал: в городе прозвучали взрывы
В Краснодар пришла "бавовна" / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, google maps

В ночь на четверг, 15 июня, в российском Краснодаре было громко - в городе прозвучали мощные взрывы.

Как сообщают местные Telegram-каналы, взрывы прогремели около 00:30 по киевскому времени. Их звуки слышали в каждом районе города, у некоторых жителях в квартирах даже задрожали окна.

Смотрите видео - В российском Краснодаре прогремели взрывы:

видео дня
Взрывы в Краснодаре
В Краснодаре прогремели взрывы / скриншот

Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов также пожаловался, что полуостров атаковали беспилотники. По его словам, девять дронов было уничтожено.

"6 аппаратов сбито силами ПВО, 3 заглушено и посажено средствами РЭБ. Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево. Жертв нет, в ряде домов выбиты стекла. Все службы выехали на место", - написал он в Telegram.

Как сообщал Главред, 26 мая в центре города Краснодар в РФ прогремели два громких взрыва. Российские пропагандистские СМИ писали о том, что город был атакован беспилотниками.

3 марта в Краснодаре прогремели мощные взрывы. Местные жители сообщают, что их было слышно в районе местного авиаучилища. Сила взрывов была такой, что в домах дрожали стекла, а на автомобилях в городе срабатывала сигнализация.

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