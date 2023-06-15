Ночью Краснодар не спал: в городе прозвучали взрывы

В ночь на четверг, 15 июня, в российском Краснодаре было громко - в городе прозвучали мощные взрывы.
Как сообщают местные Telegram-каналы, взрывы прогремели около 00:30 по киевскому времени. Их звуки слышали в каждом районе города, у некоторых жителях в квартирах даже задрожали окна.
Смотрите видео - В российском Краснодаре прогремели взрывы:
Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов также пожаловался, что полуостров атаковали беспилотники. По его словам, девять дронов было уничтожено.
"6 аппаратов сбито силами ПВО, 3 заглушено и посажено средствами РЭБ. Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево. Жертв нет, в ряде домов выбиты стекла. Все службы выехали на место", - написал он в Telegram.
Как сообщал Главред, 26 мая в центре города Краснодар в РФ прогремели два громких взрыва. Российские пропагандистские СМИ писали о том, что город был атакован беспилотниками.
3 марта в Краснодаре прогремели мощные взрывы. Местные жители сообщают, что их было слышно в районе местного авиаучилища. Сила взрывов была такой, что в домах дрожали стекла, а на автомобилях в городе срабатывала сигнализация.
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