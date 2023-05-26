Краснодар в РФ атаковали дроны, в городе прогремели взрывы - СМИ

По словам местных жителей, взрыв был такой силы, что дом затрясло, а все жители с криками выбежали на улицу.

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Взрывы в Краснодаре прогремели рано утром 26 мая / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Около 4 часов утра в пятницу, 26 мая, в центре города Краснодар в РФ прогремели два громких взрыва. Российские пропагандистские СМИ пишут о том, что город был атакован беспилотниками.

Издание Baza в Telegram утверждает, что силы ПВО сработали после того, как город атаковали дроны.

По словам очевидцев, перед взрывами они слышали звук, похожий на летящий БПЛА. Также сообщается, что "как минимум один из беспилотников был сбит".

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Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что из-за взрывов в городе повреждено офисное здание и жилой дом. Он утверждает, что пострадавших нет, но в то же время не уточняет причину произошедшего.

Местные паблики распространили фото и видео атаки БПЛА на город, а жители делятся впечатлениями, мол, взрыв был такой силы, что дом затрясло, а все жители с криками выбежали на улицу.

В Краснодаре прогремели взрывы / Фото: t.me/bazabazon

Последствия взрывов в Краснодаре / Фото: t.me/bazabazon

Смотрите видео в нашем Telegram-канале об утренних взрывах в Краснодаре:

Как сообщал Главред, 3 марта в Краснодаре прогремели мощные взрывы. Местные жители сообщают, что их было слышно в районе местного авиаучилища. Сила взрывов была такой, что в домах дрожали стекла, а на автомобилях в городе срабатывала сигнализация.

Ночью 25 мая в здании Министерства обороны РФ, которое расположено в Москве на Фрунзенской набережной, возник пожар.

Жители близлежащих домов сообщали, что после того, как дым от пожара в Минобороны РФ рассеялся, в воздухе остался странный едкий запах.

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