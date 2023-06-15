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Взрывы гремели в Одессе, Харькове, Кривом Роге: что известно о ночной атаке РФ

Анна Ярославская
15 июня 2023, 06:52 обновлено 15 июня, 07:11
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РФ выпустила по Украине четыре крылатые ракеты и два десятка дронов. Одну из ракет удалось уничтожить, остальные - попали в промышленные объекты.
В Украине обхявлена масштабная воздушная тревога 23 ноября
В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога ночью 15 июня / Фото УНИАН, alerts.in.ua

Прошлой ночью в Украине объявлялась масштабная воздушная тревога. Взрывы прогремели в Одессе, Кривом Роге, Харькове.

РФ выпустила по нашей стране четыре крылатые ракеты и два десятка дронов. Одну из ракет удалось уничтожить, остальные - попали в промышленные объекты в Днепропетровской области.

Взрывы в Одессе

Российские оккупационные войска ночью 15 июня попытались атаковать дронами-камикадзе Shahed-136/131 Одесскую область. Защитники украинского неба уничтожили все 13 запущенных врагом "Шахедов". Об этом в своем Telegram сообщил глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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"Одесская область. Предварительная информация: 13 "Шахедов" атаковали Одесщину. Все они уничтожены силами ПВО", – написал он.

Отметим, что во время объявленной около 03:00 четверга воздушной тревоги одесские паблики сообщали о серии взрывов и звуках стрельбы в регионе. Писали о пролете дронов в ночном небе и работу ПВО.

Взрывы в Харькове

В Харькове ночью 15 июня также прогремели как минимум три взрыва.

В Национальной полиции Харьковской области сообщили, что враг снова взялся обстреливать Харьковщину.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102", – призвали в полиции жителей области в Telegram.

Взрывы в Кривом Роге

В городе Кривой Рог Днепропетровской области ночью 15 июня было громко.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал мэр города Александр Вилкул в Telegram.

Силы ППО сбили 22 воздушные цели

Ночью 15 июня в период с 00:20 по 04:30 российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555, а также ударными дронами "Shahed-136/131".

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, четырьмя самолетами стратегической авиации Ту-95мс осуществлены четыре пуска крылатых ракет Х-101/Х-555 из Каспийского моря.

"Одну из ракет удалось уничтожить, остальные попали в промышленные объекты в Днепропетровской области. О последствиях удара сообщат местные военные администрации", - говорится в сообщении.

Иранские "шахеды" противник запускал с северного и южного направлений. Все 20 ударных дронов уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток".

Кроме того, уничтожен вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня, осуществлявший воздушную разведку на восточном направлении.

Отчет Воздушных сил о сбитых воздушных целях
Силы ППО сбили 22 воздушные цели / Фото: t.me/kpszsu

Ракетные и дроновые удары РФ по Одессе

Как сообщал Главред, в ночь на среду, 14 июня, в Одессе прогремели взрывы - российские оккупационные войска атаковали город крылатыми ракетами.

Погибли три работника склада торговой сети, куда попала российская ракета, ранены 7 человек.

Также взрывами повреждены бизнес-центр, учебное заведение, ЖК, заведения питания и магазины, еще 6 человек ранены.

  • Последствия ракетного удара по Одесской области
    Последствия ракетного удара по Одесской области Фото: ГосЧС Одесской области
  • Последствия ракетного удара по Одесской области
    Последствия ракетного удара по Одесской области Фото: ГосЧС Одесской области
  • Последствия ракетного удара по Одесской области
    Последствия ракетного удара по Одесской области Фото: ГосЧС Одесской области
  • Последствия ракетного удара по Одесской области
    Последствия ракетного удара по Одесской области Фото: ГосЧС Одесской области
  • Последствия ракетного удара по Одесской области
    Последствия ракетного удара по Одесской области Фото: ГосЧС Одесской области
  • Последствия ракетного удара по Одесской области
    Последствия ракетного удара по Одесской области Фото: ГосЧС Одесской области
  • Последствия ракетного удара по Одесской области
    Последствия ракетного удара по Одесской области Фото: ГосЧС Одесской области
  • Последствия ракетного удара по Одесской области
    Последствия ракетного удара по Одесской области Фото: ГосЧС Одесской области, facebook.com/OperationalCommandSouth
  • Последствия ракетного удара по Одесской области
    Последствия ракетного удара по Одесской области Фото: ГосЧС Одесской области, facebook.com/OperationalCommandSouth
  • Последствия ракетного удара по Одесской области
    Последствия ракетного удара по Одесской области Фото: ГосЧС Одесской области, facebook.com/OperationalCommandSouth
  • Последствия ракетного удара по Одесской области
    Последствия ракетного удара по Одесской области Фото: ГосЧС Одесской области, facebook.com/OperationalCommandSouth
  • Последствия ракетного удара по Одесской области
    Последствия ракетного удара по Одесской области Фото: ГосЧС Одесской области, facebook.com/OperationalCommandSouth
  • Последствия ракетного удара по Одесской области
    Последствия ракетного удара по Одесской области Фото: ГосЧС Одесской области, facebook.com/OperationalCommandSouth
  • Последствия ракетного удара по Одесской области
    Последствия ракетного удара по Одесской области Фото: ГосЧС Одесской области, facebook.com/OperationalCommandSouth

10 июня оккупанты атаковали Одесскую область дронами "Шахед". Силы противовоздушной обороны сбили все вражеские беспилотники, однако обломки одного из них попали в многоэтажку в Одессе.

В результате в доме возник пожар. Есть жертвы и пострадавшие. В частности, погибли супруги переселенцев. Взрывной волной убило Юлию и Юрия Антоненко из города Бахмут, которые переехали в Одессу, спасаясь от войны. У супругов осталась 20-летняя дочь.

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