Бежали от войны: в Одессе от российской атаки погибли супруги из Бахмута

Супруги спешили к дому, потому что до начала комендантского часа оставалось мало времени.

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В Одессе погибли супруги переселенцев / коллаж: Главред, фото: Facebook, ua.depositphotos.com

10 июня в результате атаки дронов страной-агрессоркой Россией на Одессу погибли супруги переселенцев: мужчина и женщина.

Как сообщили жители, что взрывной волной убило Юлию и Юрия Антоненко из города Бахмут, которые переехали в Одессу, спасаясь от войны, сообщают одесситы в социальной сети Facebook.

Пара погибла рядом с 10-этажным домом, в котором проживали в Одессе. Они спешили к дому, потому что до начала комендантского часа оставалось мало времени. У супругов осталась 20-летняя дочь.

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В Сети пользователи реагируют на это по-разному. Кто-то написал, что "от судьбы не убежишь", но очень много людей агрессивно отвечают, что проблема не в судьбе, а в россиянах, которые напали на Украину и убивают людей.

Реакция в соцсети на гибель супругов / скриншот: Facebook

Напомним, что 10 июня оккупанты атаковали Одессу дронами. Обломки одного из дронов попали в квартиру многоэтажки, вспыхнул пожар. Взрывная волна также повредила несколько многоквартирных домов вокруг.

РФ ударила иранскими дронами по Киеву 30 мая - погибла женщина и немало пострадавших. В Голосеевском районе в одной из многоэтажек произошел пожар. Из-за удара дроном несколько верхних этажей многоэтажки остались без стен.

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