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Ночной ракетный удар по Украине: оккупанты ударили по Житомирщине, есть жертва

Анна Ярославская
9 июня 2023, 08:20 обновлено 9 июня, 08:28
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Российские оккупанты нанесли удар по Украине иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55.
Ракетный удар
В ночь на 9 июня РФ нанесла ракетный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: t.me/zhytomyrmilitaryadministration, скриншот

В ночь на пятницу, 9 июня 2023 года, российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. Воздушная тревога по всей стране вчера вечером объявлялась дважды - после 20:00 и после часа ночи, когда люди уже спали.

Утром в Воздушных силах сообщили, что в период с 22:00 по 04:00 российские оккупанты нанесли удар по Украине иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55 по военным объектам и объектах критической инфраструктуры.

Пуски "шахедов" осуществлялись с южного направления, крылатых ракет – из района Каспийского моря с четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

видео дня

В течение атаки запущено до 16 ударных БПЛА и шесть крылатых ракет воздушного базирования.

Отчет Воздушных сил
Сколько воздушных целей сбито в ночь на 9 июня / Фото: t.me/kpszsu

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Запад" и "Юг", во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 4 крылатые ракеты Х-101/Х-55, 10 ударных дронов Shahed-136/131, "Ланцет" и четыре БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Supercam".

Также около 20:00 часов 8 июня противник нанес удары с Черного моря двумя ракетами "Калибр" по одному из гражданских объектов в Черкасской области.

Ракетный удар по Житомирщине

Ночью 9 июня оккупанты ударили ракетами по Житомирской области.

В Звягельском горсовете в Telegram сообщили, что "прилет" был в жилмассив частного сектора. По предварительной информации шесть домов разрушены, десятки повреждены.

Один человек погиб, также есть раненые - им предоставляется вся необходимая помощь.

Позже в Житомирской ОВА уточнили, что сегодня ночью во время воздушной тревоги силы ПВО сбили одну ракету.

В результате падения обломков в г. Звягель разрушен 1 и повреждены 12 жилых домов.

В результате происшествия 1 человек погиб и 3 человека травмированы.

Последствия ракетной атаки по Житомирщине
Последствия ракетной атаки по Житомирщине / Фото: t.me/zhytomyrmilitaryadministration

Взрывы в Днепропетровской области

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил в Telegram, что ночью защитники неба сбили беспилотник и две крылатые ракеты.

Обломки рухнули в Новомосковском районе и повредили два частных дома, авто и газопровод. Пострадавших нет.

Россияне ударили ракетами по Умани

Как сообщал Главред, вечером 8 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Умани в Черкасской области. На месте "прилета" начался пожар. Об этом рассказал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Сообщается, что российские оккупанты ударили по промышленному объекту и автомойке. В результате обстрела пострадало минимум 8 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие были госпитализированы.

Напомним, 28 апреля российские оккупанты также атаковали Умань ракетами. Одна из них ударила в многоэтажку - там был разрушен подъезд и вспыхнул пожар. Также прилет был по складским зданиям в городе.

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