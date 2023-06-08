Россияне ударили ракетами по Умани: пострадавшие в тяжелом состоянии

В результате ракетного обстрела пострадали по меньшей мере 8 человек.

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Оккупанты обстреляли Умань ракетами / фото: t.me/cherkaskaODA

Российские оккупанты ударили по Умани в Черкасской области. На месте "прилета" начался пожар. Об этом рассказал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Сообщается, что российские оккупанты ударили по промышленному объекту и автомойке. В результате обстрела пострадало минимум 8 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие были госпитализированы.

На месте работают спасатели, медики и правоохранители.

видео дня

В Сети появились видео якобы из места "прилета" в Умани. На кадрах видно, как за супермаркетом поднимается столб черного густого дыма.

Смотрите видео об обстреле Умани:

Оккупанты обстреляли Умань ракетами / фото: скриншот

Ракетный удар РФ по Умани 28 апреля

В ночь на пятницу, 28 апреля, российские оккупанты атаковали Украину ракетами. В частности, ракетный удар был нанесен по Умани Черкасской области. Одна из ракет ударила в многоэтажку - там был разрушен подъезд и вспыхнул пожар. Также прилет был по складским зданиям в городе.

В целом известно о 23 погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Умани, из которых пятеро детей. Также в результате ракетной атаки пострадали по меньшей мере 18 человек, из них 9 находятся в больнице.

В Сети появилось видео, как мужчина, который чудом выжил той ночью, со слезами на глазах называет соседей, с которыми он уже никогда не сможет встретиться и поговорить. Мужчина утверждает, что в этом доме все были своими. Люди знали друг друга и дружили. Они все заселились в дом еще в 1993 году, когда его сдали в эксплуатацию.

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