УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ракетный удар по Киеву 6 июня: силы ПВО сбили все воздушные цели

Анна Ярославская
6 июня 2023, 06:40 обновлено 6 июня, 06:48
14
В небе над Украиной силы ПВО сбили все 35 из запущенных 35 крылатых ракет. Большинство Х-101/Х-555 направлялось в сторону столицы.
Ракетный удар
Ракетный удар РФ был нанесен по Украине из района Каспийского моря / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В ночь на 6 мая российские оккупанты снова атаковали Киев ракетами. Массированная ракетная атака крылатыми ракетами типа Х-101/555 была осуществлена из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг столицы было обнаружено и уничтожено более 20 воздушных целей врага.

"Все сбиты, попаданий не было", - говорится в сообщении.

видео дня

В результате падения обломков в Деснянском районе повреждено дорожное покрытие, линии электропередач троллейбусного сообщения, частично выбиты окна магазина. Сведения о пострадавших в данный момент не поступали.

В Днепровском районе (Воскресенские сады) были обнаружены обломки ракеты на крыше частного здания. Возгорания и пострадавших, по предварительным данным, нет. Информация уточняется.

По данным Воздушных сил ВСУ, в небе над Украиной силы ПВО сбили все 35 из запущенных 35 крылатых ракет. Большинство Х-101/Х-555 направлялось в сторону столицы.

"Ночью 6-го июня 2023 года в период с 00:30 по 04:00 часов оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Атаковали традиционно – из района Каспийского моря из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс", - говорится в сообщении.

Силы ПВО сбили 35 из 35 ракет
Силы ПВО сбили 35 из 35 ракет / t.me/kpszsu

Ракетный удар по Украине 4 июня

В ночь на воскресенье, 4 июня, российские оккупанты пытались нанести ракетный удар по Киеву, но все воздушные цели были сбиты на дальних подступах к городу, поэтому жители столицы не слышали взрывов. Об этом сообщили в Киевской городской администрации.

В Воздушных силах уточнили, что с 01.00 по 04.00 4 июня 2023 года противник применил пять иранских ударных БпЛА "Shahed-136/131" из Брянской области, а также шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 – они были выпущены из шести стратегических бомбардировщиков 95мс из района Каспия.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил уничтожены четыре крылатые ракеты и три ударных дрона.

Как сообщил сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, силы ПВО смогли уничтожить не все воздушные цели - две ракеты попали в аэродром неподалеку от Кропивницкого.

Другие новости:

новости Киева война в Украине новости Украины война России и Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

Ракетный удар по Киеву 6 июня: силы ПВО сбили все воздушные цели

Ракетный удар по Киеву 6 июня: силы ПВО сбили все воздушные цели

06:40 Украина
"Мы уже разблокировали все оружие": Кулеба сделал заявление о контрнаступлении ВСУ

"Мы уже разблокировали все оружие": Кулеба сделал заявление о контрнаступлении ВСУ

21:55 Украина
Шквалы атакуют: синоптики назвали регионы Украины, где будут все "плавать"

Шквалы атакуют: синоптики назвали регионы Украины, где будут все "плавать"

20:56 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

06:40

Ракетный удар по Киеву 6 июня: силы ПВО сбили все воздушные цели

06:18

Порадуемся за россиян, их ждут очень интересные временамнение

05:58

Головоломка для гениев: нужно найти число 38 за 10 секунд

05:30

Что делать, если кот бегает по ночам: простые способы, как угомонить питомца

04:30

Никто не может справиться: нужно найти куклу на самой сложной оптической иллюзии

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

04:00

Какой сегодня праздник 6 июня: что произошло в Украине и кого поздравлять

03:15

Видят любого насквозь: какие знаки зодиака самые проницательные

02:42

Какие растения обожают яичную скорлупу, а для каких она приговор

01:35

Эксперт пояснил, до какого момента русские будут бить по КиевуВидео

Реклама
00:51

6 июня можно все деньги потерять: что нельзя делать и приметы дняВидео

00:05

108-летняя женщина удивила мир своим секретом долголетия

05 июня, понедельник
23:36

Разбил сердце Лесе Никитюк: Джаред Лето показал новую подружку

23:18

Контрнаступление ВСУ: у Резникова предостерегли от преждевременной эйфорииВидео

23:09

Что надевали 7 июня, чтобы разбогатеть: приметы и что нельзя делатьВидео

22:46

"Это что такое": в Киеве пронесся огромный смерч на водеВидео

22:36

Списки давно сформированы, но пилоты еще не отправлялись на учения за границу - ИгнатВидео

22:16

Россия обстреляла трубопровод с аммиаком в Украине: какие области под угрозой "ядовитого" воздухаВидео

21:58

Бункерному придется показательно посадить генеральских деток, жен и любовницмнение

21:55

"Мы уже разблокировали все оружие": Кулеба сделал заявление о контрнаступлении ВСУВидео

21:44

В Луцке парни пришли в платьях в школу: директору пригрозили увольнением

Реклама
20:56

Шквалы атакуют: синоптики назвали регионы Украины, где будут все "плавать"Видео

20:55

"Убивал мирных украинцев": на Белгородщине бойцы РДК и ЛСР ликвидировали полковника РФВидео

20:47

Уверены в освобождении Донетчины: аграрии Михаил Андруник и Владимир Иванков готовятся сеять озимые уже осенью актуально

20:47

В Харьковской области могут начать принудительную эвакуацию - Синегубов

20:36

ВСУ пошли в наступление и серьезно продвинулись под Бахмутом - МалярВидео

19:56

Еще один королевский малыш: принцесса Евгения родила второго ребенка

19:30

"Гарний вид із вікна" – неправильно: Авраменко рассказал, где ошибкаВидео

18:53

Федосеева-Шукшина в реанимации - актрису разбил инсульт

18:53

Россиянка позорно проиграла Свитолиной и показала кулак: в РФ разгорелся скандал из-за украинкиВидео

17:52

"Очень хорошо подготовились": генерал Милли оценил готовность ВСУ к контрнаступлениюВидео

17:48

Трансгендерный актер Эллиот Пейдж раскрыл детали романа с известной актрисой

17:45

Легион Свобода России предложил Пригожину обменять пленных: главарь боевиков ответилВидео

17:40

Ракетные удары, трагедии и террор: назван самый тяжелый месяц лета 2023 для УкраиныВидео

17:27

ВСУ перешли в контрнаступление на фронте: Маляр назвала эпицентр боевВидео

17:09

Будет безумный урожай: чем подкормить морковь, чтобы она была большойВидео

17:08

"Слезы - это не слабость": Усик неожиданно взял и поддержал Ломаченко

16:48

Уничтоженный Маруиполь - неприятность: путинистка Бабкина выдала бред в эфире

16:48

В РФ транслировали тревожное обращение Путина: россиян охватила безумная паникаВидео

16:32

Настоящий звездопад: солист группы Quest Pistols "нырнул" со сцены головой внизВидео

16:23

Как правильно – "оранжевий" или "помаранчевий": Авраменко удивил ответомВидео

Реклама
16:06

Как сделать идеальный фарш из индейки: феерические секреты от мишленовских поваровВидео

15:48

IT-предприниматель получил благодарность от ГУР и "Азова" за поддержку Сил обороны Украины актуально

15:47

5 признаков того, что собака на вас обиделасьВидео

15:40

Иван Лукьянчук досье

14:59

Забытый рецепт 50-х годов из советской столовой: такую вкуснятину невозможно забыть

14:50

Можно ли пить вчерашний кофе: сведения, которые ошеломят фанатов напиткаВидео

14:30

Ополченцы России "покрошили" боевую технику оккупантов на БелгородщинеВидео

14:18

Лишь гении найдут кота среди дров за 10 секунд: чрезвычайно сложная оптическая иллюзия

13:50

"За твои бессонные ночи, Масик": Ефросинина показала военную романтику от мужа

13:41

Агенты Украины нанесли удар по Кремлю и атакуют дронами Россию – CNNВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волос
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять