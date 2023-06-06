Ракетный удар по Киеву 6 июня: силы ПВО сбили все воздушные цели

В небе над Украиной силы ПВО сбили все 35 из запущенных 35 крылатых ракет. Большинство Х-101/Х-555 направлялось в сторону столицы.

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Ракетный удар РФ был нанесен по Украине из района Каспийского моря / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В ночь на 6 мая российские оккупанты снова атаковали Киев ракетами. Массированная ракетная атака крылатыми ракетами типа Х-101/555 была осуществлена из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг столицы было обнаружено и уничтожено более 20 воздушных целей врага.

"Все сбиты, попаданий не было", - говорится в сообщении.

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В результате падения обломков в Деснянском районе повреждено дорожное покрытие, линии электропередач троллейбусного сообщения, частично выбиты окна магазина. Сведения о пострадавших в данный момент не поступали.

В Днепровском районе (Воскресенские сады) были обнаружены обломки ракеты на крыше частного здания. Возгорания и пострадавших, по предварительным данным, нет. Информация уточняется.

По данным Воздушных сил ВСУ, в небе над Украиной силы ПВО сбили все 35 из запущенных 35 крылатых ракет. Большинство Х-101/Х-555 направлялось в сторону столицы.

"Ночью 6-го июня 2023 года в период с 00:30 по 04:00 часов оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Атаковали традиционно – из района Каспийского моря из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс", - говорится в сообщении.

Силы ПВО сбили 35 из 35 ракет / t.me/kpszsu

Ракетный удар по Украине 4 июня

В ночь на воскресенье, 4 июня, российские оккупанты пытались нанести ракетный удар по Киеву, но все воздушные цели были сбиты на дальних подступах к городу, поэтому жители столицы не слышали взрывов. Об этом сообщили в Киевской городской администрации.

В Воздушных силах уточнили, что с 01.00 по 04.00 4 июня 2023 года противник применил пять иранских ударных БпЛА "Shahed-136/131" из Брянской области, а также шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 – они были выпущены из шести стратегических бомбардировщиков 95мс из района Каспия.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил уничтожены четыре крылатые ракеты и три ударных дрона.

Как сообщил сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, силы ПВО смогли уничтожить не все воздушные цели - две ракеты попали в аэродром неподалеку от Кропивницкого.

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