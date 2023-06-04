Ночная атака РФ на Украину: две ракеты попали в аэродром возле Кропивницкого

В ночь на 4 июня российские оккупанты атаковали аэродром неподалеку от Кропивницкого. Туда попали две ракеты захватчиков.

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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат раскрыл подробности ракетной атаки на Украину 4 июня / Коллаж: Главред, фото: milin.ua, УНИАН

В ночь на 4 июня российские оккупанты атаковали Украину ракетами. Силы ПВО смогли уничтожить не все воздушные цели - две ракеты попали в аэродром неподалеку от Кропивницкого. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Из шести ракет четыре уничтожила ПВО, а две, к сожалению, попали на оперативный аэродром близ Кропивницкого. О последствиях я по понятным причинам не буду вам говорить", - рассказал Игнат.

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Также есть повреждения в Сумской области из-за ночной атаки дронов.

"5 ударных дронов (выпустила РФ, - ред.). Это из района аэродрома Сеща с северного направления. Атаковали они Сумскую область. Там есть пораженные объекты инфраструктуры, об этом, возможно, больше сообщат местные", - заявил спикер.

По данным Сумской ОВА, ночью над регионом сбили один дрон-камикадзе, но и были попадания. В Середино-Будской общине из-за ночной атаки дронов повреждены здание агрофирмы, помещения мастерской и два частных автомобиля.

В Шосткинской общине повреждена территория городского парка, а в Николаевской - нежилые помещения.

Ракетный удар по Украине 4 июня

В ночь на воскресенье, 4 июня, российские оккупанты пытались нанести ракетный удар по Киеву, но все воздушные цели были сбиты на дальних подступах к городу, поэтому жители столицы не слышали взрывов. Об этом сообщили в Киевской городской администрации.

В Воздушных силах уточнили, что с 01.00 по 04.00 4 июня 2023 года противник применил пять иранских ударных БпЛА "Shahed-136/131" из Брянской области, а также шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 – они были выпущены из шести стратегических бомбардировщиков 95мс из района Каспия.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил уничтожены четыре крылатые ракеты и три ударных дрона.

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