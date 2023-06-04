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Ночная атака РФ на Украину: две ракеты попали в аэродром возле Кропивницкого

Анна Ярославская
4 июня 2023, 11:08 обновлено 4 июня, 11:14
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В ночь на 4 июня российские оккупанты атаковали аэродром неподалеку от Кропивницкого. Туда попали две ракеты захватчиков.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат раскрыл подробности ракетной атаки на Украину 4 июня / Коллаж: Главред, фото: milin.ua, УНИАН

В ночь на 4 июня российские оккупанты атаковали Украину ракетами. Силы ПВО смогли уничтожить не все воздушные цели - две ракеты попали в аэродром неподалеку от Кропивницкого. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Из шести ракет четыре уничтожила ПВО, а две, к сожалению, попали на оперативный аэродром близ Кропивницкого. О последствиях я по понятным причинам не буду вам говорить", - рассказал Игнат.

Смотрите видео - Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат раскрыл подробности ракетной атаки на Украину 4 июня:

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Также есть повреждения в Сумской области из-за ночной атаки дронов.

"5 ударных дронов (выпустила РФ, - ред.). Это из района аэродрома Сеща с северного направления. Атаковали они Сумскую область. Там есть пораженные объекты инфраструктуры, об этом, возможно, больше сообщат местные", - заявил спикер.

По данным Сумской ОВА, ночью над регионом сбили один дрон-камикадзе, но и были попадания. В Середино-Будской общине из-за ночной атаки дронов повреждены здание агрофирмы, помещения мастерской и два частных автомобиля.

В Шосткинской общине повреждена территория городского парка, а в Николаевской - нежилые помещения.

Ракетный удар по Украине 4 июня

В ночь на воскресенье, 4 июня, российские оккупанты пытались нанести ракетный удар по Киеву, но все воздушные цели были сбиты на дальних подступах к городу, поэтому жители столицы не слышали взрывов. Об этом сообщили в Киевской городской администрации.

В Воздушных силах уточнили, что с 01.00 по 04.00 4 июня 2023 года противник применил пять иранских ударных БпЛА "Shahed-136/131" из Брянской области, а также шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 – они были выпущены из шести стратегических бомбардировщиков 95мс из района Каспия.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил уничтожены четыре крылатые ракеты и три ударных дрона.

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