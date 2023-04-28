"Никого нет в живых": мужчина со слезами перечислил соседей, которых убила российская ракета в Умани

Мужчина отметил, что только вечером виделся с соседями, а уже ночью их убила российская ракета.

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Мужчина перечислил соседей в Умани, которых убила российская ракета / Коллаж фото Главред, скриншот с видео

Российские военные в ночь на 28 апреля безжалостно ударили по многоэтажному дому в мирном Умани. В результате "прилета" разрушен почти весь подъезд. Мужчина, который чудом выжил той ночью, со слезами на глазах называет соседей, с которыми он уже никогда не сможет встретиться и поговорить. Болезненное и трогательное видео уже разлетелось в Сети.

Мужчина утверждает, что в этом доме все были своими. Люди знали друг друга и дружили. Они все заселились в дом еще в 1993 году, когда его сдали в эксплуатацию.

Теперь только в памяти останутся все те, чьи квартиры разрушила российская ракета. Мужчина попытался перечислить тех, кто погиб в этом доме.

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"Соседей нет. Это мои соседи ... были .... их нет никого в живых. На 9-м этаже жила бабушка, дочь и двое внуков - нет их. На 8-м отец с сыном жил - нет их. На 7-м мама с дочерью жила - нет их. На 6-м жила молодая семья, муж и жена. Повезло, что их сын жил через коридор у бабушки и дедушки, он остался жив, а их тоже нет. Только вечером с ними виделся. Мы здесь все с одного завода. В 1993 году как дом сдали, мы все заселились. Мы все свои", - с болью в душе и со слезами на глазах сказал мужчина.

Он добавил, что российских оккупантов невозможно назвать людьми, потому что они только гонятся за большим количеством смертей.

"Им все равно, им бы больше людей убить, потому что мы не хотим на них работать", - сказал мужчина.

Смотрите видео о том, как мужчина рассказывает о своих погибших соседях, едва сдерживая эмоции:

Мужчина перечислил соседей в Умани, которых убила российская ракета / скриншот

Ракетный обстрел Украины в ночь на 28 апреля

Посреди ночь 28 апреля российские оккупанты ударили ракетами по Днепру, Умани и Украинке. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко подтвердил удар по Умани двумя российскими ракетами.

Еще одна ракета ударила по частному дому в Днепре. В результате этого погибла 2-летняя девочка и её 31-летняя мама. Также пострадали 3 человека.

Оккупанты выпустили по Украине 23 российские ракеты. Украинские военные сбили 21 ракету и 2 БПЛА. Это подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что подобная атака является "типичным почерком россиян".

"Это Умань. Ничтожные существа попали ракетой в многоэтажку, есть пострадавшие. Ракетный обстрел осуществили тогда, когда гражданские люди спали. Типичный почерк российских террористов", - заявил Ермак.

Смотрите видео Главреда о первых минутах после ракетного удара по Умани 28 апреля:

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