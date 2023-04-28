УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Никого нет в живых": мужчина со слезами перечислил соседей, которых убила российская ракета в Умани

Ангелина Подвысоцкая
28 апреля 2023, 23:25 обновлено 28 апреля, 23:32
54
Мужчина отметил, что только вечером виделся с соседями, а уже ночью их убила российская ракета.
ракетный удар по Умани
Мужчина перечислил соседей в Умани, которых убила российская ракета / Коллаж фото Главред, скриншот с видео

Российские военные в ночь на 28 апреля безжалостно ударили по многоэтажному дому в мирном Умани. В результате "прилета" разрушен почти весь подъезд. Мужчина, который чудом выжил той ночью, со слезами на глазах называет соседей, с которыми он уже никогда не сможет встретиться и поговорить. Болезненное и трогательное видео уже разлетелось в Сети.

Мужчина утверждает, что в этом доме все были своими. Люди знали друг друга и дружили. Они все заселились в дом еще в 1993 году, когда его сдали в эксплуатацию.

Теперь только в памяти останутся все те, чьи квартиры разрушила российская ракета. Мужчина попытался перечислить тех, кто погиб в этом доме.

видео дня

"Соседей нет. Это мои соседи ... были .... их нет никого в живых. На 9-м этаже жила бабушка, дочь и двое внуков - нет их. На 8-м отец с сыном жил - нет их. На 7-м мама с дочерью жила - нет их. На 6-м жила молодая семья, муж и жена. Повезло, что их сын жил через коридор у бабушки и дедушки, он остался жив, а их тоже нет. Только вечером с ними виделся. Мы здесь все с одного завода. В 1993 году как дом сдали, мы все заселились. Мы все свои", - с болью в душе и со слезами на глазах сказал мужчина.

Он добавил, что российских оккупантов невозможно назвать людьми, потому что они только гонятся за большим количеством смертей.

"Им все равно, им бы больше людей убить, потому что мы не хотим на них работать", - сказал мужчина.

Смотрите видео о том, как мужчина рассказывает о своих погибших соседях, едва сдерживая эмоции:

мужчина о ракетном ударе по Умане
Мужчина перечислил соседей в Умани, которых убила российская ракета / скриншот

Ракетный обстрел Украины в ночь на 28 апреля

Посреди ночь 28 апреля российские оккупанты ударили ракетами по Днепру, Умани и Украинке. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко подтвердил удар по Умани двумя российскими ракетами.

Еще одна ракета ударила по частному дому в Днепре. В результате этого погибла 2-летняя девочка и её 31-летняя мама. Также пострадали 3 человека.

Оккупанты выпустили по Украине 23 российские ракеты. Украинские военные сбили 21 ракету и 2 БПЛА. Это подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред

Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что подобная атака является "типичным почерком россиян".

"Это Умань. Ничтожные существа попали ракетой в многоэтажку, есть пострадавшие. Ракетный обстрел осуществили тогда, когда гражданские люди спали. Типичный почерк российских террористов", - заявил Ермак.

Смотрите видео Главреда о первых минутах после ракетного удара по Умани 28 апреля:

Другие новости:

война в Украине Умань вторжение России ракетный удар
Реклама

Главное за день

"Никого нет в живых": мужчина со слезами перечислил соседей, которых убила российская ракета в Умани

"Никого нет в живых": мужчина со слезами перечислил соседей, которых убила российская ракета в Умани

23:25 Украина
Гороскоп на май-2023 от Влада Росса: что можно и чего нельзя делать в этом месяце

Гороскоп на май-2023 от Влада Росса: что можно и чего нельзя делать в этом месяце

22:04 Эксклюзивы
Зеленский – о диалоге с Си Цзиньпинем: Китай не дает оружия РФ и уважает суверенитет Украины

Зеленский – о диалоге с Си Цзиньпинем: Китай не дает оружия РФ и уважает суверенитет Украины

21:36 Политика
Все главные новости

Последние новости

23:58

"Можем вляпаться в Минск-3": Жданов озвучил три сценария окончания войны в Украине

23:31

Гороскоп для Близнецов на май 2023: Юпитер принесет подарок, который бывает один раз в 12 летВидео

23:25

"Никого нет в живых": мужчина со слезами перечислил соседей, которых убила российская ракета в УманиФотоВидео

23:18

Уплетут за обе щеки: как сделать бомбическую картошку с салом на мангале - восхитительные секретыВидео

22:59

"Я тебя сильно": Дантес признался в любви Кацуриной

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:48

Шокированы, но живы: собака спасла своих хозяев от гибели во время ракетного удара по ДнепруВидео

22:45

Гороскоп для Тельцов на май 2023: что принесет последний месяц весныВидео

22:32

Макс Чмерковский с женой узнали пол будущего ребенкаВидео

22:04

Гороскоп на май-2023 от Влада Росса: что можно и чего нельзя делать в этом месяцеЭксклюзив

Реклама
21:45

"Праздник начнется с Крымского моста": Арестович раскрыл планы ВСУ по деоккупации КрымаВидео

21:36

Зеленский – о диалоге с Си Цзиньпинем: Китай не дает оружия РФ и уважает суверенитет УкраиныВидео

21:22

"Сейчас как тыкну, я вам не доверяю": водитель маршрутки нагло довел до слез раненого военного

20:40

Каждый день промедления оттягивает поражение РФ: Данилов призвал дать Украине боевую авиациюВидео

20:28

"Недооценивать врага – крайне опасно": контрнаступление ВСУ еще не означает конец войны - экспертВидео

20:08

Еще дышал, когда его вытащили из-под завалов: в Умани погиб рок-музыкантФотоВидео

19:47

Лукашенко "угомонился" и уже не верит в нападение Украины на Беларусь

19:45

Как избавиться от плесени в частном доме: хитрый фокус творит настоящие чудеса

19:22

"Найдено тело ребенка": в Умани увеличилось количество жертв ракетного удараФотоВидео

19:08

Никаких табу для Украины: Зеленский призвал дать ВСУ дальнобойное оружие и авиациюВидео

19:00

Подходы у маньяков, вне зависимости от смены маньяков, неизменнымнение

Реклама
18:58

"Расчет был на максимальное количество жертв": ракетный удар по Умани был неслучайным - экспертВидео

17:58

Украина будет воевать до победы: Кулеба заявил, что ВСУ могут провести несколько наступленийВидео

17:17

"Время для успешного контрнаступления": астролог рассказал, что принесет ретроградный Меркурий в маеВидео

17:14

В Умани уже 21 погибший: женщина рассказала о невероятном спасении всей семьиФотоВидео

17:12

"Запахнет разгромом России": астролог назвал судьбоносную дату для Украины в маеВидео

17:07

"Женщине уже за 80": режиссер-иноагент оправдал Ротару перед россиянами и указал на её возрастВидео

16:59

В Москве 9 мая собрались искать "НЛО": в Сеть попал документВидео

16:35

Украинцы захейтили Яму за провокационное фото

16:34

ВСУ ликвидировали российского блогера Диркина, который называл себя "Великим Фунфурье"

16:25

4 напитка, которыми нельзя запивать таблетки: сделают только хуже

15:52

"Думали, что у родителей безопаснее": детали гибели матери с дочкой в Днепре из-за ракеты РФФотоВидео

15:50

Дипломат назвал страну-лидера ЕС, которая стала камнем преткновения на пути Украины в НАТОВидео

15:21

Вероятность захода ВСУ на территорию РФ: у Зеленского раскрыли сценарий завершения войны

14:46

Украина не будет говорить с Путиным, но готова обсудить акт капитуляции Москвы – РезниковВидео

14:45

Русский язык не исчезнет из-за войны: Ступка попал в некрасивый скандал

14:26

"За километр было слышно, как разрушается дом": фоторепортаж с места трагедии в УманиФотоВидео

14:12

Усик под Бахмутом "засыпал" оккупантов 120-мм минамиВидео

14:09

Головоломка, которая под силу лишь 2% людей: нужно за 13 секунд найти оленя в лесу

13:56

Из тыла на фронт: Зеленский поручил Залужному заменить военкомов на бойцов ВСУ - Резников

13:56

Террор РФ: военный эксперт назвал причину ракетного удара по многоэтажке в УманиФото

Реклама
13:21

В глобальном смысле Украина готова к контрнаступлению - РезниковВидео

12:54

"Как гриб атомный, нас подбросило на диване": очевидцы о ракетном ударе РФ по Умани

12:51

Головоломка, которая под силу не всем: нужно найти 3 отличия между картинками за 8 секунд

12:45

"Боюсь умереть каждый день": Андрей Губин находится на грани

12:35

Зацветет и зазеленеет даже полумертвое растение: как удобрять цветы йодом

12:02

"Точно в цель": в Минобороны РФ признали, что специально атаковали мирных жителей УкраиныВидео

12:01

"До фундамента надо было": россияне цинично обрадовались удару ракетой по многоэтажке в УманиФотоВидео

12:00

США быстрее будут искать деньги и технику: Богдан Яременко - о резолюции по победе УкраиныЭксклюзив

11:51

"Великая держава" убивает детей: в МИД разнесли призывы к переговорам с РФ

11:25

Ракетный удар по Умани: русская ракета убила двоих 10-летних детейФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять