'Дальше будет': Буданов заинтриговал украинцев красноречивым видео

Ролик обнародовала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. На опубликованных кадрах Буданов молча сидит и хитро смотрит в камеру.

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Буданов заинтриговал украинцев красноречивым видео / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В воскресенье, 11 июня, Министерство обороны Украины опубликовало загадочное видео с главой Главного управления разведки МО Кириллом Будановым. В ведомстве намекнули, что что-то началось.

Ролик обнародовала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram. На опубликованных кадрах Буданов молча сидит и хитро смотрит в камеру.

"Дальше будет... Планы любят тишину", - подписала Маляр интригующий 30-секундный ролик.

После появления титров, нам предлагают дополнительную сцену с Будановым, которая соответствует лучшим традициям Marvel. В этой сцене глава разведки в своем фирменном стиле тихо улыбается.

Смотрите в нашем телеграмм-канале красноречивое видео с Будановым:

Буданов заинтриговал украинцев красноречивым видео / скриншот

Отметим, что несколько дней назад Маляр публиковала видео с украинскими защитниками и красноречивым намеком перед грядущим контрнаступлением.

"Планы любят тишину. Объявления о начале не будет", - говорилось в подписи к видео.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская армия имеет достаточно оружия, чтобы начать контрнаступление против страны-агрессора России. Эта операция даст нашей стране победу, необходимую для вступления в НАТО. В то же время он не ответил, началось ли уже контрнаступление. По его словам, главное не то, когда оно начнется, а то, чтобы оно закончилось победой Украины.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что контрнаступление ВСУ направлено на то, чтобы отбросить оккупантов России со своих территорий. По словам главы государства, будет освобождаться и Крым. Как только армия Украины подойдет к Крымскому полуострову, Путин будет вынужден искать выход.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, подрыв российскими захватчиками Каховской гидроэлектростанции не помешает контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Украинские защитники обязательно освободят все захваченные территории, включая Крым.

Смотрите видео о том, что дальше будут делать ВСУ и оккупанты:

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