"Мы за то, чтобы вас убивали. Главное – получить грант": Подоляк жестко разнес ООН

Советник руководителя ОП подчеркнул, что членство России в ООН как страны, которая начала неспровоцированную войну в Украине, должно быть остановлено.

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Подоляк жестко раскритиковал ООН / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, ua.depositphotos.com

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк жестко раскритиковал ООН из-за бездействия после подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции. Он подчеркнул, что ООН, которая должна гарантировать глобальную безопасность, больше не работает.

"ООН сегодня играет роль промоутера пропагандистских концепций Российской Федерации, тех стран, которые ведут себя крайне агрессивно и хотят промоутировать свои позиции на Латинскую Америку, Африку, глобальный Юг в общем, иметь рычаг информационного влияния. Бесспорно, это не устраивает. Мы всегда будем иметь площадку, которая не будет выполнять собственных уставных документов. В Уставе ООН четко записано – страна-агрессор должна быть названа агрессором со следующими юридическими фиксациями", - сказал Подоляк в эфире Freeдом.

Советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что членство страны-агрессора России как страны, которая начала неспровоцированную войну в Украине, должно быть остановлено.

"Если ООН демонстративно не останавливает членство России и дает ей право председательствовать в Совете Безопасности, таким образом ООН прямо вам говорит в лицо: "Смотрите, а мы за то, чтобы вас убивали, вырезали, крылатыми ракетами атаковали. Главное нам – получить очередной грант, который позволит ездить по миру и заниматься барыжничеством". Вот как это на самом деле выглядит. Честно говоря, здесь нет политологии. Здесь есть именно черное и белое. ООН уже умерла", - добавил он.

В свою очередь заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в интервью Associated Press заявил, что организация обратится со специальным призывом о предоставлении Украине дополнительных средств в связи с подрывом Каховской ГЭС. В то же время он отметил, что хочет подождать несколько недель, чтобы увидеть экономические последствия, последствия для здоровья и окружающей среды, прежде чем объявить призыв.

Реакция ООН на подрыв Каховской ГЭС

Как сообщал Главред, у Организации Объединенных Наций своя атмосфера – утром во вторник, 6 июня, когда стало известно о том, что российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, написали о праздновании Дня русского языка. При этом о том, что произошло в Новой Каховке – не было сказано ни слова.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал такой поступок Организации Объединенных Наций: "Это какой-то "прикол"? Вы серьезно там? Будет еще какая-то реакция на сегодняшний теракт? Организация, призванная обеспечивать глобальную безопасность, все больше превращается в глобальную пародию", - возмутился советник главы ОП.

Позже Организация Объединенных Наций издала странное заявление после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. На странице ООН в Twitter опубликовали заявление, в котором говорится, что мирное население и гражданская инфраструктура не могут быть целью во время войны. При этом в ООН ни слова не сказали о том, что это российские оккупанты совершили этот теракт, и что именно из-за действий армии РФ в отношении Каховской ГЭС под угрозой находится мирное население и всего около 80 населенных пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский шокирован реакцией Организации Объединенных Наций Красного Креста из-за подрыва Каховской ГЭС. Президент заявил, что они не помогают в ликвидации последствий подтопления Херсонской области из-за взорванной россиянами ГЭС. По словам президента, такие организации создавались именно для помощи в таких бедах. Однако ни ООН, ни Красный Крест пока не помогают Украине бороться с катастрофой.

Смотрите видео о том, какую катастрофу создала Россия из-за подрыва Каховской ГЭС:

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