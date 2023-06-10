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"Не имеют ума": россияне серьезно просчитались с подрывом Каховской ГЭС - Данилов

Алина Дембицкая
10 июня 2023, 22:40 обновлено 10 июня, 22:40
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Как отметил секретарь СНБО, по подсчетам захватчиков, подтопление должно было происходить совсем другим способом, и их части не должны были бы пострадать.
Данилов
Данилов заявил, что россияне серьезно просчитались с подрывом Каховской ГЭС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН , t.me/dsns_telegram

Российские оккупационные войска не рассчитали, что во время подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции вода может затопить их позиции. Это привело к значительным потерям захватчиков, как в личном составе, так и в технике. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Что касается российских оккупантов, они имеют потери. Дело в том, что они не рассчитывали, что именно таким образом будет происходить подтопление тех территорий", - рассказал Данилов.

Как отметил секретарь СНБО, по подсчетам российских захватчиков, подтопление должно было происходить совсем другим способом, и их части не должны были бы пострадать.

"Но не имеют ума, не понимают, как оно работает, как влияет на те или иные процессы. Не был рассчитан этот взрыв, и случилось так, что стихия накрыла в том числе и российских оккупантов. У них там есть и человеческие жертвы, и потери техники и многих других вещей", - добавил он.

"То, что они готовились - вполне понятно, но они не ожидали, что такие последствия будут в том числе и для них. Они хотели это сделать, чтобы предотвратить наше контрнаступление, они считали, что оно будет происходить именно на Херсонском направлении", - объяснил Данилов.

Подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что взрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС на большой территории возникли проблемы с питьевой водой. Так, воды для большей части Кривого Рога осталось на полтора месяца, и это лишь при условии экономного потребления.

Недавно министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в результате подрыва Каховской ГЭС погибли по меньшей мере 5 человек. Также считаются пропавшими без вести по меньшей мере 13 человек.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что российские оккупанты взорвали плотину Каховской гидроэлектростанции по приказу российского диктатора Владимира Путина. Такое указание точно отдавали из кабинета президента РФ, ведь такие решения не принимаются на других уровнях, даже на уровне министра обороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу.

Смотрите видео о том, что будет с Крымом после подрыва Каховской ГЭС:

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