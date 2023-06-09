В ООН ослепли после подрыва Каховской ГЭС: признаков военного преступления не заметили

Представитель офиса верховного комиссара ООН по правам человека настаивает на независимом расследовании.

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В ООН не заметили признаков военного преступления в подрыве Каховской ГЭС / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Управление ООН по правам человека пока не может оценить, есть ли подрыв Каховской гидроэлектростанции военным преступлением, которое провели российские захватчики. Об этом заявил представитель офиса верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс, сообщает Handelsblatt.

"Поскольку обстоятельства инцидента остаются неясными, преждевременно рассматривать вопрос о том, могло ли быть совершено военное преступление", - заявил Лоуренс, комментируя разрушение плотины в Херсонской области.

Представитель офиса верховного комиссара ООН по правам человека отметил, что повторяет призыв о проведении независимого, тщательного и прозрачного расследования инцидента.

Лоуренс также сообщил, что все запросы на посещение территорий Украины, находящихся под российской оккупацией, были отклонены.

Подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что взрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС на большой территории возникли проблемы с питьевой водой. Так, воды для большей части Кривого Рога осталось на полтора месяца, и это лишь при условии экономного потребления.

Недавно министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в результате подрыва Каховской ГЭС погибли по меньшей мере 5 человек. Также считаются пропавшими без вести по меньшей мере 13 человек.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что российские оккупанты взорвали плотину Каховской гидроэлектростанции по приказу российского диктатора Владимира Путина. Такое указание точно отдавали из кабинета президента РФ, ведь такие решения не принимаются на других уровнях, даже на уровне министра обороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу.

Смотрите видео о том, как в Киеве под офисом ООН состоялся возмущенный митинг:

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