"Я в шоке": Зеленский без поблажек разнес ООН и Красный крест из-за подрыва ГЭС

Президент заявил, что глубоко разочарован реакцией двух организаций на запросы из Украины о помощи.

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Владимир Зеленский о реакции ООН из-за подрыва Каховская ГЭС / Коллаж Главред, фото, Википедия, Офис президента, pixabay

Президент Украины Владимир Зеленский шокирован реакцией Организации Объединенных Наций и Красного креста из-за подрыва Каховской ГЭС.

В интервью Bild президент заявил, что они не помогают в ликвидации последствий подтопления Херсонской области из-за взорванной россиянамиГЭС .

По словам президента, такие организации создавались именно для помощи в таких бедах. Однако ни ООН, ни Красный крест пока не помогают Украине бороться с катастрофой.

"Их здесь нет! Хотя катастрофа произошла столько часов назад, их там нет. ООН и Красный Крест должны быть первыми там, чтобы спасать жизнь. Ведь именно для этого создавались эти структуры", - заявил Зеленский.

Он отметил, что глубоко разочарован реакцией двух организаций на запросы из Украины о помощи.

"Мы не получили ответа. Я в шоке. А если реакция и была, то очень дипломатическая", – подчеркнул он.

Последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Глава компании заявил, что пик разлива воды из Каховского водохранилища состоится утром 7 июня, а за 2-4 дня Каховское водохранилище исчезнет. Ситуация на затопленных территориях может стабилизироваться в течение 4-5 суток.

Утром 7 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что по состоянию на 06:00 затопило уже почти две тысячи домов. В то же время Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предупреждает, что в Херсонской области возможно затопление около 10 тысяч га сельхозземель. Полное уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни.

В Укргидроэнерго утром 7 июня сообщили, что вторая половина Каховской ГЭС уходит под воду. Сейчас ГЭС стоит на плите. Если она не уничтожена целиком, то удастся избежать полной утечки воды.

Смотрите видео о том, какую катастрофу создала Россия из-за подрыва Каховской ГЭС:

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