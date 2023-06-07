Вторая половина Каховской ГЭС уходит под воду - Укргидроэнерго

Сейчас ГЭС стоит на плите. Если она не уничтожена целиком, то удастся избежать полной утечки из воды.

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Каховская ГЭС не подлежит восстановлению / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: видео соцсети

6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС, чем вызвала затопление Херсонской области. Из-за подрыва было разрушено 11 из 28 пролетов.

"Мы видим, что размывы увеличиваются. Мы более чем убеждены, что был взрыв внутри станции: в паттерне и в машинном зале. Станция разломилась пополам. Пол станции уже под водой, вторая половина тоже, мы видим, сползает", - об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота.

По словам Сироты, ГЭС стоит на плите. Если она не уничтожена целиком, то удастся избежать полной утечки из воды. Если плита будет достигать 2-3 метра в высоту, то часть воды останется.

Сейчас в Каховском водохранилище уровень воды упал на 2,5 метра. Зато в Херсоне - поднялся до 5 метров.

"Подтапливание будет не за 4 суток, а растянется во времени. Оно не будет нести уже таких катастрофических последствий, но зона подтопления может расширяться", - подчеркнул Сирота.

Он подчеркнул, что сама станция разрушена на 100%. И подтверждает сказанные им 6 июня слова, что восстановлению она уже не подлежит.

В то же время следует понимать, что мы до сих пор не знаем, насколько разрушена подводная часть ГЭС. Он выразил надежду, что не полностью, и что уцелела та самая плита. Если же нет, то из водохранилища вытечет вся вода, которая там была.

Смотрите видео о том, как российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС:

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.

В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

В ОГА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню. Пик затопления региона из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС ожидается примерно к полудню (12:00 по киевскому времени).

Владимир Зеленский отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС. Подрывом Каховской ГЭС террористам не удастся остановить Украину - Зеленский подчеркнул, что победа будет за Украиной.

Физик зафиксировал доказательства о подрыве Каховской ГЭС. Колебания от подрыва почувствовали на Буковине в Румынии. Физик Ричарда Кортадо сообщил, что взрыв дамбы в Новой Каховке зафиксировали на магнитометре в Бухаресте.

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