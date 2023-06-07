Украина готова принимать беженцев из Белгородщины - ГУР

Украинские власти готовы рассмотреть обращение об эвакуации из Белгородщины.

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Беженцы из Белгорода могут обращаться в Украину / коллаж: Главред, фото: УНИАН, соцсети

Активные боевые действия и внутренние массовые беспорядки на Белгородщине продолжаются. Граждане РФ из Легиона "Свобода России", "российского добровольческого корпуса" и часть местных жителей восстали против путинских властей.

"Боевые действия продолжаются. Несколько населенных пунктов оккупационная ра**истская власть фактически оставила без контроля, пытаясь лишь установить огневой контроль, а это означает нанесение ударов из артиллерии, реактивных систем залпового огня по объектам собственной гражданской инфраструктуры и местных жителей", - сообщил представитель Украины Андрей Юсов ГУР МО Украины в Telegram-канале.

По словам Андрея Юсова, бойцы "РДК" и Легиона "Свобода России" фактически выполняют функцию вооруженной самообороны на территории Белгородщины.

Украина в надлежащем порядке рассмотрит обращение об эвакуации гражданских из Белгородщины, если таковые будут поступать. Андрей Юсов отметил, что количество повстанцев, борющихся против путинского режима, растет, а география их действий расширяется.

"Так называемая "Российская Федерация" на сегодня - это несостоятельное государство, на территории которого множество конфликтов. Центральная власть-неадекватна, и события на Белгородщине абсолютно это демонстрируют. Все, что хоть немного боеспособно, сосредоточено на украинских территориях, а на территории России - беспорядок, хаос, анархия и безвластие. Это означает, что такие конфликты могут распространяться и набирать масштабы в разных уголках страны, которая называется РФ, в том числе и в столичном регионе", - подытожил Андрей Юсов.

Смотрите видео о том, как Россия начнет забирать военных с фронта на Белгород:

Освобождение Белгородщины

Напомним, что легион Свобода России и РДК проводят операцию в Белгородской области для защиты украинцев. Российские ополченцы проводят мероприятия по созданию "полосы безопасности" для защиты украинских граждан, сказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Борьба РДК и Легиона Свобода набирает обороты, будут новые походы в Россию. Рейд добровольцев на Белгородщине показал уязвимость границ страны-агрессора России и шаткость режима Путина в Кремле.

Ополченцы России ударили по МВД на Белгородщине и уничтожили технику оккупантов. Российский добровольческий корпус и Легион Свобода России проводят демилитаризацию Белгородской области и уничтожают военную технику российских войск.

Ополченцы прорвались на Белгородщине, серая зона уже почти 10 км2. Войска страны-агрессора России не контролируют пункт пропуска на границе с Украиной на Белгородщине, деятельность ополченцев фиксируют в Новой Таволжанке.

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