Атаки на Белгородщине могут быть частью украинского контрнаступления – подполковник

Контрнаступление будет не таким, каким его все ожидают увидеть. Оно будет происходить "нелинейно" и состоять из множества точечных акций в разных местах.

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Контрнаступление Сил обороны Украины будет происходить нелинейно, считает Владимир Гулима/ Telegram Легион "Свобода России", скрин

Контрнаступление Сил обороны Украины будет происходить "нелинейно". Это означает, что он будет состоять из ряда различных акций, которые будут проводиться на разных участках фронта.

Рейд, который устроили в Белгородской области страны-агрессора РФ Легион "Свобода России" и "Российский добровольческий корпус", также может быть составной частью украинского контрнаступления. Такое мнение высказал подполковник запаса, обозреватель по вопросам международной безопасности аналитического центра регионального сотрудничества, военный эксперт Владимир Гулима в интервью "Обозревателю".

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"Мы представляем себе контрнаступление, вспоминая фильмы о Второй мировой войне. Когда происходят масштабные артиллерийские подготовки, затем армия поднимается и идет в атаку и тому подобное. Но сейчас XXI век, и мы понимаем, что такого не будет", – отмечает Гулима.

Он подчеркнул, что лучшим вариантом будет действовать против российских оккупантов "нелинейно", ведь страна-агрессор РФ до сих пор имеет мощный военный потенциал.

По словам Гулымы, контрнаступление ВСУ может быть "нелинейной акцией", которая будет состоять из множества точечных акций в разных местах. И между этими событиями не всегда будет заметна логическая связь.

Он отметил, что такие акции уже продолжаются. Эксперт не исключает, что действия российских добровольцев из "ЛСР" и "РДК" в Белгородской области могут быть составной частью такого точечного контрнаступления.

"В нашем военном руководстве говорили о большом количестве точечных неожиданных акций. Возможно, это одна из них", – предположил подполковник запаса.

Контрнаступление украинских военных

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинская армия обладает необходимым минимальным арсеналом оружия, чтобы начать контрнаступление. Однако для успешного вытеснения оккупантов с нашей территории требуется больше военного оборудования, в частности, западные истребители.

Главарь боевиков ЧВК Вагнера Евгений Пригожин боится, что ВСУ окружат оккупантов России в Бахмуте, продвинутся на Донбассе, будут атаковать российские войска в захваченном Крыму и подрывать Крымский мост. Силы обороны Украины могут легко выйти на границы 1991 года, а россиян ждет "нехороший сценарий".

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что украинские военные пытаются взять Бахмут в полуоточение, чтобы уничтожить оккупантов внутри города, не штурмуя позиции врага. Однако оккупанты хотят помешать этому и усиливаются на флангах возле Бахмута.

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