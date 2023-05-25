УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Атаки на Белгородщине могут быть частью украинского контрнаступления – подполковник

Алёна Воронина
25 мая 2023, 09:27 обновлено 25 мая, 09:29
6
Контрнаступление будет не таким, каким его все ожидают увидеть. Оно будет происходить "нелинейно" и состоять из множества точечных акций в разных местах.

Легион Свобода России, Владимир Гулыма
Контрнаступление Сил обороны Украины будет происходить нелинейно, считает Владимир Гулима/ Telegram Легион "Свобода России", скрин

Контрнаступление Сил обороны Украины будет происходить "нелинейно". Это означает, что он будет состоять из ряда различных акций, которые будут проводиться на разных участках фронта.

Рейд, который устроили в Белгородской области страны-агрессора РФ Легион "Свобода России" и "Российский добровольческий корпус", также может быть составной частью украинского контрнаступления. Такое мнение высказал подполковник запаса, обозреватель по вопросам международной безопасности аналитического центра регионального сотрудничества, военный эксперт Владимир Гулима в интервью "Обозревателю".

видео дня

"Мы представляем себе контрнаступление, вспоминая фильмы о Второй мировой войне. Когда происходят масштабные артиллерийские подготовки, затем армия поднимается и идет в атаку и тому подобное. Но сейчас XXI век, и мы понимаем, что такого не будет", – отмечает Гулима.

Он подчеркнул, что лучшим вариантом будет действовать против российских оккупантов "нелинейно", ведь страна-агрессор РФ до сих пор имеет мощный военный потенциал.

По словам Гулымы, контрнаступление ВСУ может быть "нелинейной акцией", которая будет состоять из множества точечных акций в разных местах. И между этими событиями не всегда будет заметна логическая связь.

Он отметил, что такие акции уже продолжаются. Эксперт не исключает, что действия российских добровольцев из "ЛСР" и "РДК" в Белгородской области могут быть составной частью такого точечного контрнаступления.

"В нашем военном руководстве говорили о большом количестве точечных неожиданных акций. Возможно, это одна из них", – предположил подполковник запаса.

Контрнаступление украинских военных

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинская армия обладает необходимым минимальным арсеналом оружия, чтобы начать контрнаступление. Однако для успешного вытеснения оккупантов с нашей территории требуется больше военного оборудования, в частности, западные истребители.

Главарь боевиков ЧВК Вагнера Евгений Пригожин боится, что ВСУ окружат оккупантов России в Бахмуте, продвинутся на Донбассе, будут атаковать российские войска в захваченном Крыму и подрывать Крымский мост. Силы обороны Украины могут легко выйти на границы 1991 года, а россиян ждет "нехороший сценарий".

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что украинские военные пытаются взять Бахмут в полуоточение, чтобы уничтожить оккупантов внутри города, не штурмуя позиции врага. Однако оккупанты хотят помешать этому и усиливаются на флангах возле Бахмута.

Читайте также:

новости России война в Украине Белгород вторжение России контрнаступление ВСУ Белгородская область
Реклама

Главное за день

Украина может быть причастна к удару дронов по Кремлю в начале мая – CNN

Украина может быть причастна к удару дронов по Кремлю в начале мая – CNN

09:28 Мир
"Полная катастрофа для Путина": на Западе заявили, что добровольцы пойдут в РФ

"Полная катастрофа для Путина": на Западе заявили, что добровольцы пойдут в РФ

09:02 Мир
Давит на ряд стран: у Путина новый план действий на международной арене – ISW

Давит на ряд стран: у Путина новый план действий на международной арене – ISW

08:45 Мир
Все главные новости

Последние новости

09:28

Украина может быть причастна к удару дронов по Кремлю в начале мая – CNN

09:27

Атаки на Белгородщине могут быть частью украинского контрнаступления – подполковник

09:02

"Полная катастрофа для Путина": на Западе заявили, что добровольцы пойдут в РФВидео

09:01

Как варить нут быстро и качественно: 4 важных секрета приготовленияВидео

08:56

Россиянам трудно найти резервы для защиты Белгородамнение

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:45

Давит на ряд стран: у Путина новый план действий на международной арене – ISW

08:30

За ночь оккупанты выпустили по Украине 36 дронов-камикадзе: ВСУ сбили все цели

08:10

Потери РФ в Бахмуте заглушили любой положительный эффект от захвата города - ISW

07:46

В Крыму прогремели взрывы, Черноморский флот РФ "отбивался" от беспилотниковВидео

Реклама
07:24

В Москве загорелось здание Минобороны РФВидео

06:51

Что должно быть в гардеробе женщины за 40 летом: 4 вещи для стильного образа

06:44

Ночью РФ атаковала Киев дронами-камикадзе: что известно

06:20

Владимир Владимирович, покажите нам пример, нападите на СШАмнение

05:50

Что залить в пень, чтобы он сгнил: давно забытый, но очень хороший способ

05:30

"РФ к этому не готова": русские добровольцы могли затянуть операцию - ЯгунВидео

05:00

Как определить свою миссию по дате рождения - нумерология числа судьбы

04:30

Свитан заявил, что на Крымском мосту скоро может быть "большой фейерверк"Видео

04:00

Какой сегодня праздник: что 25 мая отмечают христиане и у кого именины

03:25

Генерал рассказал, как будет режим Путина реагировать на рейд русских добровольцевВидео

03:20

Именно она напоминает вкус детства: та самая творожная запеканка из СССР - рецептВидео

Реклама
02:52

Секрет опытных хозяек: зачем замачивают гречку перед варкой

02:20

Гороскоп на июнь 2023 для Рыб: служебный роман, финансовые проблемы и задержкиВидео

01:35

"России будет не до войны с Украиной": генерал СБУ сказал, когда посыплется фронтВидео

01:08

Только люди с высоким IQ справятся: нужно за 4 секунды найти ошибку на изображении

00:05

"Для чего такие циничные убийства?": Зеленский эмоционально обратился к иранцамВидео

24 мая, среда
23:15

Лукашенко испугался "белгородского сценария" для РБ и помчался к Путину - СтупакВидео

23:13

"Бахмут - "мясорубка" для россиян" - Белый домВидео

23:11

Топ-10 фактов про Тину Тернер, которые доказывают, что она - настоящая королева

23:08

"Это будет сигнал, что российский террор проиграл": Зеленский о первых F-16 в УкраинеВидео

22:11

"Речь о небольшом времени": у Зеленского назвали сроки передачи F-16 Украине

22:00

Почему 26 мая нельзя оставлять волосы на расческе и плакать: приметы и запретыВидео

21:56

Умерла Тина Тернер: певицу убила опасная болезньВидео

21:35

Путин и Лукашенко еле сдержались: президент Казахстана удивил заявлением о Беларуси и РФВидео

21:10

"Она сказала "Да": Маша Полякова показала фото с кольцом на безымянном пальце

21:03

"Приплыли": украинский дизайнер внезапно оказался под капельницей

20:41

Как назвать бутерброд на украинском: Авраменко назвал вкусное-превкусное словоВидео

19:50

Российские добровольцы могли дойти до Белгорода, но у них были другие цели - ЯгунВидео

19:45

"У нас два 300-х": в РДК рассказали подробности рейда в Белгородскую областьВидео

19:20

Сумасшедший экипаж пуляет ракеты в мирные города, ведя самолёт к катастрофемнение

19:17

Украина в плену дикого шторма: синоптики предупредили о шквалах и сильном градеВидео

Реклама
18:58

Удача будет всегда: что нужно сделать утром 25 мая в ванной, чтобы год был денежным - приметыВидео

18:55

У добровольцев в РФ есть лишь 3-4 дня, чтобы добиться успеха – генерал СБУВидео

18:34

"Постоянно обстреливают": враг усиливает давление на флангах возле Бахмута - МалярВидео

18:23

"Люблю эту няшную ерунду": Малахова жестко подколола Камалию за выход в КаннахВидео

18:23

Путин, Шойгу и не только: в ГУР назвали список людей, которых Украина хочет ликвидироватьВидео

18:17

"Получил травму головы": в РФ разгоняют фейк о "ранении" ЗалужногоВидео

18:16

5 способов использовать лавровый лист, о которых вы не догадывались

17:55

Эрдоган откровенно объяснил, почему не вводит санкции против России и ПутинаВидео

17:43

Любовный гороскоп на июнь: Тельцам – новая встреча, Близнецам - разочарованиеВидео

17:18

Сложная оптическая иллюзия: нужно найти на картинке животных и птицу за 15 секунд

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять