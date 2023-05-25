За ночь оккупанты выпустили по Украине 36 дронов-камикадзе: ВСУ сбили все цели

В ночь на 25 мая 2023 года российские оккупационные войска атаковали Украину ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131". В общей сложности зафиксированы пуски 36 баражирующих боеприпасов с северного и южного направлений.
Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, вероятно, враг планировал атаковать критическую инфраструктуру и военные объекты в западных регионах государства.
"Совместными усилиями все 36 "шахедов" уничтожены", - говорится в сообщении.
К отражению атаки были привлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительная авиация, мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушного командования "Юг", воздушного командования "Центр", воздушного командования "Запад" и противовоздушной обороны других составляющих Сил обороны Украины.
Воздушные атаки РФ на Украину
В ночь на 25 мая российские оккупанты в 12-й раз с начала месяца атаковали столицу Украины с воздуха. Они пытались ударить по Киеву дронами-камиказде типа Shahed, но силы ПВО уничтожили все вражеские воздушные цели. Воздушная тревога продолжалась более трех часов.
Как сообщили в Киевской городской военной администрации, атака была массированной. Всего было несколько волн, с интервалами между группами атакующих дронов.
20 мая в Киеве объявлялась воздушная тревога из-за атаки российских оккупантов иранскими беспилотниками типа Shahed.
В городе прогремела серия громких взрывов, в результате падения обломков БпЛА были разрушения.
Все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствам нашей ПВО. При этом информации о пострадавших не поступало, рассказали в КГВА.
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