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В РФ заявили, что корабль "Иван Хурс" атаковали дроны: что это значит

Анна Ярославская
24 мая 2023, 12:35 обновлено 24 мая, 12:41
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Инцидент произошел якобы после прохождения кораблем пролива Босфор, но Турция корабли агрессора с февраля 2022 года не впускает и не выпускает из Черного моря.
Борис Бабин, корабль
Борис Бабин прокомментировал якобы атаку корабля "Иван Хурс" беспилотниками / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/borys.babin

Ночью 24 мая российский разведывательный корабль "Иван Хурс" якобы был атакован тремя беспилотниками. Как пишут российские пропагандисты, инцидент произошел после прохождения пролива Босфор около 5:30 утра среды.

Российский Telegram-канал Рыбарь (запрещен в Украине), якобы связанный с силовиками страны-агрессора РФ, пишет, что российским морякам удалось отбить атаку. Судно не получило повреждений.

Официально российские власти аннексированного Крыма или представители ВМС РФ информацию не комментировали.

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Между тем, российские СМИ пишут, что "удары со стороны ВСУ" происходят исключительно с помощью беспилотников, которые поставляют страны НАТО.

Инцидент прокомментировал украинский ученый, политик, доктор юридических наук, профессор Борис Бабин. По его словам, сообщение российских пропагандистов "можно было не читать со слов "после прохождения Босфора", ведь Турция корабли агрессора из Черного моря с февраля 2022 года не впускает и не выпускает".

"Никакой "Иван Хурс", который провел год в Черном море, пройти не мог. Цель заявления об "атаке" очевидна - новые провокации по зерновому коридору. Но неубедительно, стоит посоветовать в следующий раз агрессору "Ивана Хурса" просто утопить, тогда хоть какие-то "аргументы" возникнут", - написал Бабин на станице в Facebook.

Отметим, корабль "Иван Хурс" – это разведывательное судно связи. Корабль является одним из самых современных во флоте РФ. Оборудование корабля позволяет обнаруживать радиосигналы в широком диапазоне частот и определять расположение их источника.

Кто такой Борис Бабин

Борис Владимирович Бабин – украинский ученый, политик, доктор юридических наук, профессор. Экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым.

Родился 12 марта 1981 года в Евпатории, АР Крым.

Заведовал кафедрой административного и уголовного права Одесской морской академии.
С июня 2015 по декабрь 2015 – правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека.

С 2016 года – профессор кафедры международного права и сравнительного правоведения Международного гуманитарного университета.

Эксперт Украинского морского независимого профсоюза, Крымскотатарского ресурсного центра, Фонда исследования и поддержки коренных народов Крыма, эксперт ad hoc ОБСЕ, Совета Европы и Minority Rights Group International.

Заведующий сектором Института законодательства Верховной Рады Украины.

Автор научных работ.

С 17 августа 2017 года по 3 декабря 2018 – представитель президента Украины Петра Порошенко в Автономной Республике Крым.

Что известно о зерновом соглашении

22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции Черным морем. Документами предусмотрен вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" и создание безопасных маршрутов.

17 ноября стало известно о продлении "зерновой инициативы" еще на 120 дней. ООН и Турция остались гарантами реализации этой инициативы.

13 марта в России заявили, что "зерновое соглашение" будет продлено на 60 дней, вместо 120, в Украине на это согласие не дали.

Россия заявляла о своем выходе из "зернового соглашения" якобы из-за "атаки Украины на корабле Черноморского флота с помощью беспилотников".

После этого в Минобороны России отметили, что такое решение было принято после того, как якобы "выяснилось, что дроны для атаки на Севастопольскую бухту запускали из морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море".

Смотрите видео о том, что ждет Путина, если он нарушит условия "зерновой сделки":

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