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"Полная катастрофа для Путина": на Западе заявили, что добровольцы пойдут в РФ

Андрей Ганчук
25 мая 2023, 09:02 обновлено 25 мая, 09:11
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На границе страны-агрессора России с Украиной никого не было, и этот факт не мог остаться незамеченным, отметил военный эксперт Томас Тейнер.
Путин, РДК
Добровольцы снова пойдут в Россию, Москве придется забирать часть оккупантов из Украины - эксперт / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Добровольцы России, которые зашли в Белгородскую область в рамках своей военной операции, в первые часы не встретили практически никакого сопротивления. Страна-агрессор РФ стала уязвимой с точки зрения обороны, поскольку все ее войска на оккупированных территориях Украины. Добровольческие рейды будут продолжаться, и чтобы удержать позиции уже в своей стране, россиянам нужно забрать 50-60 тысяч своих захватчиков с украинского государства.

Журналисты Bild в своем материале привели точку зрения военного эксперта Томаса Тейнера, который отметил, что воины Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России за один день завоевали больше территории, чем боевики ЧВК Вагнера за год в Бахмуте.

Западные аналитики полагают, что прорыв границы в Белгородской области указывает на крайнюю уязвимость российской линии обороны на территории своего же государства.

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"У России нет никакой обороноспособности, потому что все военные заняты в Украине… Между украинской границей и Москвой, кроме нескольких местных частей и пограничников, нет ни дивизий, ни бригад - ничего не осталось. Украинцы, конечно, это заметили", - сказал Тейнер и уточнил, что в первые часы своей вылазки добровольцы на своем пути не встретили практически никакого сопротивления.

"Полная катастрофа для Путина"

Профессор Мюнхенского университета Бундесвера Карло Масала считает, что заход добровольцев России в Белгородскую область стал "ещё одним доказательством слабости Путина и его неспособности вести эту войну".

"Тот факт, что малочисленные, но частично механизированные войска смогли продвинуться в приграничный регион, показывает, насколько плохой стала российская пограничная безопасность", - полагает ученый.

Военный эксперт Тейнер предположил, что добровольцы и дальше будут атаковать территорию страны-агрессора России. Москве придется вывести 50-60 тысяч своих оккупантов, чтобы подготовиться к отражению рейдов. Ситуация для Кремля складывается не лучшим образом.

"От грандиозного плана завоевать Киев за три дня они теперь дошли до того, что не могут защитить региональные центры - такие, как Белгород. Это полная катастрофа для Путина", - подчеркнул Томас Тейнер.

Операция добровольцев России в Белгородской области

22 мая Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России опубликовали заявления о начале военной операции по освобождению Белгородской области от правящего режима Владимира Путина. Военные выполняли задачи на КПП Грайворон и в ряде населенных пунктов. Они наносили удары по российским оккупантам.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины предположили, что добровольцы России проводили работу над демилитаризацией Белгородщины. Они создавали зону безопасности, чтобы отодвинуть оккупационные войска РФ от украинской границы. В рейде приняли участие исключительно граждане Российской Федерации.

В Минобороны оккупантов РФ 23 мая заявили о, дескать, "уничтожении" сил и средств добровольцев на Белгородщине. В ответ Русский добровольческий корпус предупредил российских оккупантов о новом ударе.

Смотрите видео, в котором генерал-майор СБУ Виктор Ягун рассказал, могут ли добровольцы России дойти до Белгорода:

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