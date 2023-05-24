"Мы тут неподалеку": добровольцы России продолжают биться за Белгородщину

Русский добровольческий корпус не подтверждает пропаганду Минобороны агрессора России о якобы "уничтожении" сил и средств военной организации.

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Добровольцы России из РДК "передали привет" генералу Лапину на Белгородщине / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео РДК

В Министерстве обороны оккупантов России заявили о якобы "уничтожении" групп военных добровольцев, которые проводят операцию в Белгородской области. В Русском добровольческом корпусе сказали, что потерь не было, и предупредили российских захватчиков об ударе.

Как сообщает Интерфакс, так называемый "спикер" Минобороны агрессора России Игорь Конашенков сказал, что российские добровольцы, которые зашли в Белгородскую область, якобы "уничтожены".

"Формирования были заблокированы и разгромлены", - заявил Конашенков.

видео дня

РДК о ситуации в Белгородской области

В Telegram-канале Русского добровольческого корпуса сказали, что у добровольцев военного формирования нет потерь.

"Мы не знаем какие колонны техники уничтожил в своих сводках господин Конашенков, но у Русского Добровольческого Корпуса потерь нет. P.S. Касательно гуляющих по сети фото убитых "диверсантов" - наши бойцы носят мультикам, а не пиксель. Это на заметку", - отметили в РДК.

Смотрите видео, которое РДК опубликовали с сообщением в ответ на заявление Минобороны РФ о "потерях" в рядах организации

Сообщение РДК в ответ на заявление Минобороны оккупантов РФ / Скриншот Главред

Также добровольцы "передали привет" генералу Лапину, которого назначили руководить, дескать, "зачисткой" Белгородской области и намекнули оккупантам о готовности нанести удар.

Смотрите видео, как бойцы РДК "передали привет" генералу РФ Лапину

В РДК намекнули на новый удар по оккупантам РФ на Белгородщине / Скриншот Главред

"Большая просьба передать генералу Лапину, который "руководит зачисткой", что мы тут неподалеку и когда вытянем БТР, то обязательно проконтролируем процесс", - подчеркнули в РДК.

Операция добровольцев России в Белгородской области

22 мая утром в Сети были опубликованы обращения российских добровольцев Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России, в рамках которых они заявили о начале освободительной операции в Белгородской области. Добровольческие силы прошли несколько населенных пунктов, взяли под контроль КПП Грайворон и нанесли удары по оккупантам РФ.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали о том, что добровольцы России проводят военную операцию по созданию полосы безопасности с целью защиты мирных украинцев. В ГУР подчеркнули – в операции принимают участие только граждане РФ.

Рупор Кремля Дмитрий Песков сказал, что информация о прорыве границы страны-оккупанта России передана директору Владимиру Путину.

Позже в Белгородской области объявили, мол, "контртеррористическую операцию", а уже 23 мая вечером заявили о, дескать, "вытеснении" добровольцев из региона.

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