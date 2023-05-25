Потери РФ в Бахмуте заглушили любой положительный эффект от захвата города - ISW

Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что во время боев за Бахмут "Вагнер" потерял 10 тысяч завербованных из числа осужденных и 10 тысяч кадровиков ЧВК.

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20 мая Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр имени короля Даниила, скриншот

Данные о потерях российских оккупационных войск в Бахмуте заглушили "любой положительный эффект от захвата города" и стали доминирующими в информационном пространстве страны-агрессора РФ. Об этом говорится в отчете Института изучения войны за 24 мая.

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в интервью российскому политтехнологу Константину Долгову 23 мая заявил, что во время боев за Бахмут "Вагнер" потерял 10 тысяч завербованных из числа осужденных и 10 тысяч кадровиков ЧВК.

По словам Пригожина, всего "Вагнер" завербовал 50 тысяч заключенных, 20 процентов из них погибли.

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После слов Пригожина российские военные блогеры быстро подхватили сообщения о потерях, тем самым сместив общую российскую дискуссию от обсуждения важности захвата Бахмута к усилению споров вокруг сообщений о потерях. Появились заявления, что эти потери на самом деле могут быть значительно больше, чем обнародованные.

"Сместив разговор в сторону заявленных потерь "Вагнера", Пригожин в значительной степени добился успеха в дальнейшем лишении МО РФ возможности утверждать об информационной победе в Бахмуте и, вероятно, продолжит определять и вести разговор о Бахмуте и в дальнейшем, но ценой освещения огромных потерь, которые понесли его собственные войска ради незначительной выгоды", - отмечают аналитики.

По мнению экспертов, Пригожин, вероятно, использует свою повышенную популярность после захвата Бахмута, чтобы усилить атаки на российский военный истеблишмент и элиты. Также он, вероятно, приумножает свои попытки утвердиться в роли российского тоталитарного деятеля, который может достичь военной победы в Украине.

Ситуация в Бахмуте

20 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут. Потом он внезапно заговорил о выводе "вагнеровцев" из города.

По его словам, после выхода "вагнеровцев" из Бахмута их позиции займут российские солдаты, подчиненные Министерству обороны страны-агрессора.

Тем временем президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что несмотря на заявления главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина о выходе его боевиков из Бахмута 25 мая, "вагнеровцам" не дадут выйти из города.

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