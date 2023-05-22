После "взятия" Бахмута Пригожин резко назвал дату вывода "вагнеровцев" из города

Пригожин заявил, что "вагнеровцы" передадут свои позиции в Бахмуте Министерству обороны РФ.

https://glavred.info/ukraine/posle-vzyatiya-bahmuta-prigozhin-rezko-nazval-datu-vyvoda-vagnerovcev-iz-goroda-10472062.html Ссылка скопирована

Пригожин назвал дату вывода "вагнеровцев" из Бахмута / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ранее утверждал, что его боевики якобы "полностью захватили" Бахмут Донецкой области. Однако теперь внезапно он заговорил о выводе "вагнеровцев" из города. Заявление Пригожина опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.

Он утверждает, что после выхода "вагнеровцев" из Бахмута их позиции займут российские солдаты, подчиненные Министерству обороны страны-агрессора.

"Мы передаем свои позиции Министерству обороны и с 25 мая покидаем зону боевых действий. Мы воюем 428 дней. Все задачи, которые будут дальше выполняться, выполняют "отважные" подразделения Министерства обороны, а мы выходим в полевые лагеря. С 1 июня ни одного бойца ЧВК "Вагнер" на переднем крае не будет", - сказал Пригожин.

видео дня

Он добавил, что со стороны "Вагнера" якобы будет затишье до тех пор, пока его боевики не проведут переформирование, дооснащение и дообучение.

Пригожин также акцентировал внимание на том, что его боевики якобы не штурмуют никакие другие населенные пункты. Подобную информацию он называет фейками на ближайшие два месяца.

"Хромово мы не штурмуем, это задача Министерства обороны", — добавил Пригожин.

Ситуация вокруг Бахмута

20 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут.

Президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута. Отвечая на вопрос о том, является ли правдивой информация оккупантов о взятии Бахмута, глава государства сказал: "Я думаю, нет".

В свою очередь гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк рассказал о том, что подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются в районе Бахмута Донецкой области.

"Продвижение могу подтвердить собственными ногами. Наличие серьезных потерь противника могу подтвердить тем, что видел. Есть пленные. На южном направлении имеем успехи, на южном фланге движемся вперед", — сообщил он.

Смотрите видео о том, как армии РФ может провалиться в Бахмуте:

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что российская оккупационная армия теряет инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак Сил обороны Украины.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские военные продолжают удерживать позиции в Бахмуте и отбивают атаки оккупантов. ВСУ держат фортификационные сооружения и несколько помещений юго-западной части города.

21 мая Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продолжают выполнять очень важную задачу в Бахмуте.

Другие новости: