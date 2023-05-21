Никто никуда не убегал: в ВСУ рассказали, что происходит в Бахмуте сейчас

Череватый добавил, что оккупанты уделяют символическое значение Бахмуту, однако заявления о взятии города были преждевременными.

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Сергей Череватый / Коллаж Главред, фото 10 Гірсько-Штурмова Бригада, podul.ro

Украинские военные продолжают удерживать позиции в Бахмуте и отбивать атаки оккупантов. Защитники не вышли из города.

"Враг ежедневно массовыми ударами артиллерии, авиации уничтожает, и наши подразделения сообщают, что ситуация очень тяжелая. Наши военные держат фортификационные сооружения и несколько помещений юго-западной части города. Идут тяжелые бои", - заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии Суспильному.

При этом Череватый добавил, что оккупанты уделяют символическое значение Бахмуту, однако заявления о взятии города были преждевременными. ВСУ продолжают давить на врага на флангах.

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Бахмут полностью уничтожен

"Россия привлекает внимание к этому Бахмуту, будто они взяли Днепр. На самом деле не взяли до конца. Город уничтожен, никакой военной и даже политической пользы он им не несет. Взять за 9 месяцев районный центр - не взяли. Мы пытаемся давить на флангах, не давать им покоя и по возможности контратаковать", - подчеркнул спикер.

Что известно о ситуации в Бахмуте

Боевые действия в Бахмуте продолжаются уже 8 месяцев.

20 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут.

Украинские военные опровергли это заявление.

Смотрите видео о том, как армии РФ может провалится в Бахмуте:

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