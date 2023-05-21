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"Взятие" Бахмута - неудача": Гиркин раскритиковал РФ и ожидает успешное контрнаступление ВСУ

Ангелина Подвысоцкая
21 мая 2023, 19:18 обновлено 21 мая, 19:39
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Гиркин убежден, что России не надо было тратить столько сил и времени на "захват" Бахмута.
Гиркин, ВСУ
Гиркин назвал неудачей "взятие" Бахмута / Коллаж: Главред, фото: фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, t.me/strelkovii

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявлял о том, что российские оккупанты якобы "полностью захватили Бахмут". Однако российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) не рад подобному и говорит, что это "стратегическая неудача для российских войск". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он убежден, что такая "победа" изначально не была нужна России. Он отметил, что за все это время по большинству направлений украинские военные "не сдвинуты с места вообще".

Теперь Гиркин ожидает "ответный ход" от ВСУ.

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"Похожий на тот, который был сделан врагом в сентябре, сразу после того, как наши доблестные генералы за месяц "домучили" крохотный ПГТ Пески на окраине Донецка", – говорит Гиркин.

Он убежден, что ВСУ пойдут в мощное контрнаступление уже в скором времени, ведь сейчас есть все шансы, чтобы достичь успеха.

Военный преступник прогнозирует, что ВСУ атакует в скором времени, ведь сейчас у нас "наилучшие шансы достигнуть успеха". При этом Гиркин не исключает, что украинские военные могут начать продвигаться именно в Донецкой области.

"Лучшие ударные части ВС РФ – истощены многомесячными боями. Запас боеприпасов – минимальный. Если, на пример, враг (то есть украинская армия – Главред) выберет для атаки Донецкий фронт (например – на Мариупольском направлении) – то его встретят сильно потрепанные и "прореженные" перебросками резервов к Бахмуту части и подразделения. А если он решится наступать на Запорожском фронте, то может не беспокоиться за стабильность своей обороны на Славянско-Краматорском направлении и под Авдеевкой", – считает Гиркин.

Ситуация вокруг Бахмута

20 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут.

Президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута. Отвечая на вопрос о том, является ли правдивой информация оккупантов о взятии Бахмута, глава государства сказал: "Я думаю, нет".

В свою очередь гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк рассказал о том, что подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются в районе Бахмута Донецкой области.

"Продвижение могу подтвердить собственными ногами. Наличие серьезных потерь противника могу подтвердить тем, что видел. Есть пленные. На южном направлении имеем успехи, на южном фланге движемся вперед", — сообщил он.

Смотрите видео о том, как армии РФ может провалиться в Бахмуте:

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что российская оккупационная армия теряет инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак Сил обороны Украины.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские военные продолжают удерживать позиции в Бахмуте и отбивают атаки оккупантов. ВСУ держат фортификационные сооружения и несколько помещений юго-западной части города.

21 мая Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продолжают выполнять очень важную задачу в Бахмуте.

Другие новости:

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