УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"У них важная задача": Зеленский сделал новое заявление о Бахмуте

Мария Тупик
21 мая 2023, 14:37 обновлено 21 мая, 14:44
144
По словам Владимира Зеленского, военное командование ценит жизни наших военных, которые продолжают выполнять очень важную задачу в городе.
Зеленский, ВСУ
Владимир Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Instagram В. Зеленского, 28-я ОМБр

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают выполнять важную задачу в Бахмуте. Российская Федерация не контролирует город.

Как отметил президент на пресс-конференции 21 мая, он не может делиться с сообществом тактическими взглядами наших военных.

"Но мы видим, что страна, которая больше нас в десятки раз, не может нас оккупировать и выиграть эту войну. И я думаю, еще немножко и мы будем побеждать", - заявил президент.

видео дня

По словам Владимира Зеленского, военное командование ценит жизни наших военных, которые продолжают выполнять очень важную задачу в городе.

"Самое сложное, если бы в Бахмуте была какая-то военная тактическая ошибка и люди бы оказались в окружении... Сегодня они выполняют очень важную задачу, сегодня они находятся в Бахмуте. В каких точках, делиться не буду, но это говорит о том, что Бахмут не охвачен сегодня Российской Федерацией. Никаких двух толкований этого быть не будет", - отметил президент.

Ситуация в Бахмуте

Боевые действия в Бахмуте продолжаются уже 8 месяцев. 20 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут.

Украинские военные опровергли это заявление.

Ранее президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута.

Отвечая на вопрос о том, является ли правдивой информация оккупантов о взятии Бахмута, глава государства сказал: "Я думаю, нет".

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что российская оккупационная армия теряет инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак Сил обороны Украины.

Смотрите видео о том, как Пригожин устроил истерику из-за Бахмута:

Читайте также:

война в Украине ВСУ Владимир Зеленский Бахмут
Реклама

Главное за день

Мощный удар на юге: ВСУ "покрошили" три роты оккупантов и сожгли много техники РФ

Мощный удар на юге: ВСУ "покрошили" три роты оккупантов и сожгли много техники РФ

14:59 Украина
"Не важно, оккупирован или нет: ВСУ "перемололи" в Бахмуте почти 100 тысяч оккупантов - Байден

"Не важно, оккупирован или нет: ВСУ "перемололи" в Бахмуте почти 100 тысяч оккупантов - Байден

14:39 Украина
"У них важная задача": Зеленский сделал новое заявление о Бахмуте

"У них важная задача": Зеленский сделал новое заявление о Бахмуте

14:37 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:07

Умер прямо в самолете: в России моментально скончался муж известкой российской певицы

14:59

Мощный удар на юге: ВСУ "покрошили" три роты оккупантов и сожгли много техники РФ

14:49

Трагедия в семье Аллы Мазур: на войне погиб близкий человек ведущей

14:39

"Не важно, оккупирован или нет: ВСУ "перемололи" в Бахмуте почти 100 тысяч оккупантов - БайденВидео

14:37

"У них важная задача": Зеленский сделал новое заявление о БахмутеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:06

Только самые внимательные найдут веселую собаку за 5 секунд: загадка на скорость реакции

14:00

Почему 22 мая в доме не убирали пауков: приметы и 7 строгих запретов в большой праздникВидео

13:59

Мужчину поймали на контрабанде ножниц: спрятал он их в "особом месте" своего тела

13:52

В Бердянске мощные взрывы: штаб РФ взлетел на воздух, оккупанты считают потери

Реклама
13:39

В июле Зеленский хочет провести саммит формулы мира

13:27

Никто никуда не убегал: в ВСУ рассказали, что происходит в Бахмуте сейчасВидео

13:24

Гороскоп на завтра 22 мая 2023: Весам - судьбоносное знакомство, Рыбам - лучший день в годуВидео

12:59

Тайный язык женской сумочки: как определить характер по аксессуару

12:53

Серебряные лисички Голливуда: топ-7 знаменитостей, которые не закрашивают седину

12:29

ВСУ взяли Бахмут в "полуокружение": украинские военные продвигаются по флангам

12:27

Какой цвет модный для вашей спальни: 10 самых лучших и худших оттенков спальни для снаВидео

12:12

Как понять, что кошка болеет: 4 признака, что пора к ветеринару

11:52

ВСУ продвинулись под Бахмутом и захватили пленных: у оккупантов потери – украинский боец

11:40

Стало известно, сколько истребителей F-16 может получить Украина от союзниковВидео

11:22

Головоломка для самых внимательных: нужно найти четыре ошибки за 13 секунд

Реклама
11:21

Встреча Зеленского и Байдена 21 мая: президент Украины раскрыл итоги переговоровФотоВидео

11:19

Загадка с подвохом: зачем советским дворникам укорачивали метлы

11:07

Patriot уничтожил российский Кинжал: Зеленский раскрыл подробности

10:45

От него оторваться невозможно: недорогой и очень вкусный торт без выпечки за 15 минут - рецептВидео

10:16

Когда "липучки" не помогают: как избавиться от мух в доме народными средствами

10:15

Вдова погибшего защитника Украины родила дочь: малышку назвали в честь отца

09:45

"Он в наших сердцах": Зеленский ответил на вопрос о ситуации в БахмутеВидео

09:18

Встреча Зеленского и Байдена на саммите G7: глава США объявил о пакете военной помощи на $375 млн

09:05

В боях за свободу Украины погиб воин и волонтер с Буковины

09:02

Рассада зачахнет: какие овощи нельзя сажать рядом с помидорами

09:01

Почему Швейцария отходит от нейтралитета в отношении войнымнение

08:45

В Минобороны назвали сроки передачи Украине истребителей F-16

08:29

Washington Post выяснило, кто убедил Байдена поддержать поставки истребителей F-16 УкраинеВидео

08:19

Никаких мучений: как сварить буряк за 7 минут

07:45

Заявление Пригожина об уходе "вагнеровцев" из Бахмута может быть попыткой обмануть ВСУ - ISW

07:40

Российская армия обречена на поражение: астролог составил гороскоп министра обороны РФ ШойгуВидео

06:57

Охота на Patriot продолжаетсямнение

04:40

Лукашенко увиливает от прямой войны с Украиной: Маломуж объяснил, почему Путин это "терпит"Видео

03:40

Как отпугнуть комаров: эффективное средство своими руками за 5 минут

02:05

Журналист спрогнозировал, как "победобесие" может повлиять на войну России и УкраиныВидео

Реклама
01:30

"После контрнаступления армии РФ будет хана": ВСУ идут вперед – замкомбата ДШБ

20 мая, суббота
23:45

Ситуация вокруг Бахмута кардинально изменилась, армия охватывает фланги врага – майор ВСУВидео

23:41

Приезд дочери Лаврова сорвал свадьбу ее родни в Грузии: подробности международного скандала

23:39

День принесет удачу: приметы на 21 мая и что нельзя делать на Иоанна БогословаВидео

22:27

"Прячется от Путина": Лукашенко выгодно болеть, но это может плохо для него кончиться – МаломужВидео

22:17

Украина с истребителями F-16 будет тотально бить оккупантов России и победит в войне – ИгнатВидео

21:20

"Заходили в дома, расстреливали женщин, детей": оккупант рассказал о зверствах армии РФ в Кременной

21:02

Какой маникюр лучше делать летом 2023: 4 обворожительных варианта, которые покорят всехФото

20:56

Битва за Бахмут продолжается: журналист показал кадры из города, где ВСУ сражаются с войсками РФВидео

19:53

Вместе победим! Глава партии "Слуга народа" поздравила Зеленского с годовщиной инаугурации

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять