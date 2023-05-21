"У них важная задача": Зеленский сделал новое заявление о Бахмуте

По словам Владимира Зеленского, военное командование ценит жизни наших военных, которые продолжают выполнять очень важную задачу в городе.

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Владимир Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Instagram В. Зеленского, 28-я ОМБр

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают выполнять важную задачу в Бахмуте. Российская Федерация не контролирует город.

Как отметил президент на пресс-конференции 21 мая, он не может делиться с сообществом тактическими взглядами наших военных.

"Но мы видим, что страна, которая больше нас в десятки раз, не может нас оккупировать и выиграть эту войну. И я думаю, еще немножко и мы будем побеждать", - заявил президент.

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По словам Владимира Зеленского, военное командование ценит жизни наших военных, которые продолжают выполнять очень важную задачу в городе.

"Самое сложное, если бы в Бахмуте была какая-то военная тактическая ошибка и люди бы оказались в окружении... Сегодня они выполняют очень важную задачу, сегодня они находятся в Бахмуте. В каких точках, делиться не буду, но это говорит о том, что Бахмут не охвачен сегодня Российской Федерацией. Никаких двух толкований этого быть не будет", - отметил президент.

Ситуация в Бахмуте

Боевые действия в Бахмуте продолжаются уже 8 месяцев. 20 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут.

Украинские военные опровергли это заявление.

Ранее президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута.

Отвечая на вопрос о том, является ли правдивой информация оккупантов о взятии Бахмута, глава государства сказал: "Я думаю, нет".

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что российская оккупационная армия теряет инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак Сил обороны Украины.

Смотрите видео о том, как Пригожин устроил истерику из-за Бахмута:

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