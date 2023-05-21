"У них важная задача": Зеленский сделал новое заявление о Бахмуте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают выполнять важную задачу в Бахмуте. Российская Федерация не контролирует город.
Как отметил президент на пресс-конференции 21 мая, он не может делиться с сообществом тактическими взглядами наших военных.
"Но мы видим, что страна, которая больше нас в десятки раз, не может нас оккупировать и выиграть эту войну. И я думаю, еще немножко и мы будем побеждать", - заявил президент.
По словам Владимира Зеленского, военное командование ценит жизни наших военных, которые продолжают выполнять очень важную задачу в городе.
"Самое сложное, если бы в Бахмуте была какая-то военная тактическая ошибка и люди бы оказались в окружении... Сегодня они выполняют очень важную задачу, сегодня они находятся в Бахмуте. В каких точках, делиться не буду, но это говорит о том, что Бахмут не охвачен сегодня Российской Федерацией. Никаких двух толкований этого быть не будет", - отметил президент.
Ситуация в Бахмуте
Боевые действия в Бахмуте продолжаются уже 8 месяцев. 20 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут.
Украинские военные опровергли это заявление.
Ранее президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута.
Отвечая на вопрос о том, является ли правдивой информация оккупантов о взятии Бахмута, глава государства сказал: "Я думаю, нет".
Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что российская оккупационная армия теряет инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак Сил обороны Украины.
Смотрите видео о том, как Пригожин устроил истерику из-за Бахмута:
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