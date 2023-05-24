"Постоянно обстреливают": враг усиливает давление на флангах возле Бахмута - Маляр

Российские оккупанты пытаются помешать украинскому контрнаступлению артиллерийским огнем.

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Оккупанты усиливают давление на флангах возле Бахмута / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, 93-я ОМБр Холодный Яр

Украинские военные пытаются взять Бахмут в полуокружение, чтобы уничтожить оккупантов внутри города, не штурмуя позиции врага. Однако оккупанты хотят помешать этому и усиливаются на флангах возле Бахмута. Об этом в своем Telegram-канале заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"В течение дня наблюдается снижение интенсивности боев на флангах в пригороде Бахмута. Но это не значит, что враг слабеет. Наоборот - враг пытается усилиться на флангах и делает ставку на артиллерийский огонь, осуществляя постоянные обстрелы", - написала Маляр.

В то же время она отметила, что украинские военные продолжают продвигаться. В самом Бахмуте РФ проводит замену подразделений, что объясняет снижение количества вражеских штурмов.

видео дня

По данным Маляр, ВСУ контролируют часть района "Самолет" в юго-западной части Бахмута.

Ситуация вокруг Бахмута

20 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут. В то же время президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута. Отвечая на вопрос о том, является ли правдивой информация оккупантов о взятии Бахмута, глава государства сказал: "Я думаю, нет".

В свою очередь гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк рассказал о том, что подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются в районе Бахмута Донецкой области.

"Продвижение могу подтвердить собственными ногами. Наличие серьезных потерь противника могу подтвердить тем, что видел. Есть пленные. На южном направлении имеем успехи, на южном фланге двигаемся вперед", - сообщил он.

Как отметил президент США Джо Байден, российские оккупанты много месяцев пытались захватить Бахмут Донецкой области, но украинские военные мастерски отбивали атаки врага и удерживали свои позиции. В этих ожесточенных боях ВСУ "перемололи" почти 100 тысяч оккупантов.

Смотрите видео о том, как бойцы ВСУ устроили "вагнеровцам" огненный смерч в Бахмуте:

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